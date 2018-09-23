Sinan Akçıl'dan flaş dolar açıklaması

Sadece sesi ve \u015fark\u0131lar\u0131yla de\u011fil, \u00fcnl\u00fc isimlere verdi\u011fi bestelerle de m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131nda \u00e7ok ayr\u0131 bir yere sahip olan hit \u015fark\u0131lar\u0131n yazar\u0131 Sinan Ak\u00e7\u0131l, Bursa'da b\u00fcy\u00fck bir co\u015fkuyla kar\u015f\u0131land\u0131. ,Konser alan\u0131n\u0131 h\u0131nca h\u0131n\u00e7 dolduran hayranlar\u0131 \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131y\u0131 g\u00f6rebilmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u015eark\u0131 aralar\u0131nda hayranlar\u0131yla sohbet eden Sinan Ak\u00e7\u0131l, "Bursa'ya bug\u00fcn bir kez daha a\u015f\u0131k oldum sayenizde. ,Benim g\u00f6zlerim ye\u015fil ve bu g\u00f6zlerle g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm sizin sevginiz bembeyaz. K\u0131saca ya\u015fas\u0131n ye\u015filbeyaz Bursa diyorum. Bursa'dan ev alaca\u011f\u0131m ama dolarla de\u011fil. Dolara kar\u015f\u0131y\u0131m art\u0131k. T\u00fcrk Liras\u0131'yla alaca\u011f\u0131m" dedi.\r\n,Konserde olduk\u00e7a duygusal bir bulu\u015fma da ya\u015fand\u0131. ,S\u00f6z\u00fc m\u00fczi\u011fi kendisine ait olan Demet Akal\u0131n'\u0131n 2015 y\u0131l\u0131nda seslendirdi\u011fi 'Ders Olsun' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n ger\u00e7ek hikayeden yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Sinan Ak\u00e7\u0131l, "Ders Olsun \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 yazd\u0131\u011f\u0131mda beni hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratan bir ki\u015fiye iyi bir ders vermi\u015ftim ve o \u015fark\u0131mla rahatlam\u0131\u015ft\u0131m. Sizin de hayat\u0131n\u0131zda ders vermek istedikleriniz var m\u0131?" diye seslenince alanda '"Evet" diye \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Konser \u00f6ncesi sosyal medyadan Sinan Ak\u00e7\u0131l'a mesaj atarak, "11 ya\u015f\u0131mdan beri hayalimdin. Seninle b\u00fcy\u00fcd\u00fcm. 8 y\u0131ld\u0131r seni g\u00f6rmeyi bekliyorum" yazan 19 ya\u015f\u0131ndaki M\u00fc\u015ferref G\u00fcrel ile sahnede bulu\u015ftu. Gen\u00e7 k\u0131z Sinan Ak\u00e7\u0131l'\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6r\u00fcnce heyecandan titredi. Dakikalarca \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya s\u0131ralan G\u00fcrel, "Bu benim en b\u00fcy\u00fck hayalimdi. Ger\u00e7ekle\u015fti\u011fine inanam\u0131yorum. Ger\u00e7ekten sen misin. 8 y\u0131ld\u0131r seni bekliyorum" diyerek mutlulu\u011funu dile getirdi. Bir ba\u015fka hayran\u0131 da kollar\u0131na Sinan Ak\u00e7\u0131l'\u0131n d\u00f6vmelerinden yapt\u0131rarak \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya hayranl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Sinan Ak\u00e7\u0131l, en sevilen \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 Bursa ve \u00e7evre illerden gelen hayranlar\u0131yla birlikte seslendirdi.