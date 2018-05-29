Sinan Çetin’e haciz şoku!

\u0130n\u015faat sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli oyuncular\u0131ndan Ta\u015f Yap\u0131\u2019n\u0131n, \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen Sinan \u00c7etin\u2019in \u015firketi Plato Film\u2019e kar\u015f\u0131 icra takibi ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Taraflar\u0131n kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmesine neden olan s\u00fcre\u00e7 ise 6 y\u0131l \u00f6ncesine dayan\u0131yor. Ta\u015f Yap\u0131 i\u00e7in \u00e7ekilmesi gereken 2 reklam filmi i\u00e7in Plato Film\u2019e 6 y\u0131l \u00f6nce 200 bin dolar \u00f6dendi. ,Ancak filmler zaman\u0131nda teslim edilmeyince Ta\u015f Yap\u0131 paran\u0131n iadesini istedi. Konuya ili\u015fkin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z Plato Film\u2019in avukat\u0131 ise herhangi bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131. Ta\u015f Yap\u0131, Plato Film\u2019in banka hesab\u0131na 2 reklam filmi i\u00e7in 17 Temmuz 2012 g\u00fcn\u00fc 200 bin dolar havale yapt\u0131. Ta\u015f Yap\u0131\u2019n\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re, s\u00f6z konusu filmler zaman\u0131nda teslim edilmedi; yerine getirilmesi gereken i\u015fte gecikme ya\u015fand\u0131. Ta\u015f Yap\u0131 taraf\u0131 \u00f6nce s\u00f6zle\u015fmeden d\u00f6nd\u00fcklerini Plato Film\u2019e bildirdi, daha sonra \u00e7ekilen ihtarname ile yap\u0131lan 200 bin dolarl\u0131k \u00f6demenin iadesi talep edildi.\r\n\r\n,Ancak bu s\u00fcre\u00e7ten olumlu bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmay\u0131nca Ta\u015f Yap\u0131 taraf\u0131 bu kez Plato Film\u2019e kar\u015f\u0131 icra takibi ba\u015flatt\u0131. ,\u0130stanbul 31. \u0130cra M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc nezdinde yap\u0131lan takip 2 y\u0131l \u00f6ncesine ait. Plato Film avukatlar\u0131 bu takibe itiraz etti. \u0130tiraz sonucu icra takibi durdu. ,Ta\u015f Yap\u0131 taraf\u0131 bu kez itiraz\u0131n iptali i\u00e7in ticaret mahkemesinde dava a\u00e7t\u0131. Daval\u0131 konumda olan Plato Film ad\u0131na yap\u0131lan savunmada ise \u00f6zetle \u015funlar kaydedildi: \u201cDava haks\u0131z ve yasalara ayk\u0131r\u0131. Davan\u0131n reddine karar verilmesi gerekir. Ta\u015f Yap\u0131\u2019y\u0131 2 de\u011fil 5 film \u00e7ekildi. Bunlardan baz\u0131lar\u0131 kamu spotu \u015feklindeydi. T\u00fcm \u00e7ekilen filmler de zaman\u0131nda teslim edildi. 5 film i\u00e7in yap\u0131lan harcama da 450 bin dolar. Plato Film olarak Ta\u015f Yap\u0131\u2019dan 250 bin dolar daha alacakl\u0131y\u0131z. Ta\u015f Yap\u0131 taraf\u0131, s\u00f6zle\u015fmeden hukuka ayk\u0131r\u0131 bir bi\u00e7imde d\u00f6nd\u00fc. Haks\u0131z davan\u0131n reddine karar verilsin.\u201d\r\n \r\n,H\u00fcrriyet'ten Din\u00e7er G\u00f6k\u00e7e'nin haberine g\u00f6re, mahkeme, taraflar\u0131n delil ve savunmalar\u0131n\u0131 ald\u0131ktan sonra dosyay\u0131 bilirki\u015fi g\u00f6nderdi. Bilirki\u015fi taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan rapor Ta\u015f Yap\u0131 lehine \u00e7\u0131kt\u0131. Raporda, Ta\u015f Yap\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6nderilen 200 bin dolara kar\u015f\u0131l\u0131k, \u00e7ekilmesi gereken filmlerin \u015firkete teslim edildi\u011fini dair bir belgenin bulunmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Raporda ayr\u0131ca, Plato Film\u2019in 5 film i\u00e7in 450 bin dolar harcama yapt\u0131\u011f\u0131, dolay\u0131s\u0131 ile alacakl\u0131 konumda oldu\u011funu destekleyen bir belgenin de dosyada mevcut olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Raporda, Plato Film\u2019in faizi ile birlikte 220 bin dolar ve y\u00fczde 20 de icra inkar tazminat\u0131 \u00f6demesi gerekti\u011fi kaydedildi.\r\n \r\n,Mahkeme karar\u0131n\u0131 ge\u00e7en 23 Mart g\u00fcn\u00fc yazd\u0131. Kararda, Plato Film\u2019in anaparan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra faizi ile birlikte 220 bin 284 dolar ile 135 bin 651 TL\u2019lik icra inkar tazminat\u0131n\u0131 \u00f6demesi karar\u0131 verdi. Kararda ayr\u0131ca 100 bin liray\u0131 a\u015fan dava masraf\u0131 da Plato Film\u2019in \u00fcst\u00fcne b\u0131rak\u0131ld\u0131. Bu karar sonra taraflar, \u00f6deme konusunda, yeniden temasa ge\u00e7ti.\r\n \r\nY\u00fcr\u00fct\u00fclen bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden de olumlu bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmay\u0131nca bu kez alaca\u011f\u0131n tahsili i\u00e7in icra takibine ge\u00e7ildi. Haciz yaz\u0131lar\u0131, Plato Film\u2019in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm \u015firketlere ve bankalara g\u00f6nderildi. \u0130cra M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc karar\u0131 ile de \u015firketin Beyo\u011flu\u2019nda bulunan merkezine gidildi. 9 Nisan 2018 tarihli haciz tutana\u011f\u0131na g\u00f6re; an\u0131lan adreste bulunan bir klima haczedildi. Tutana\u011fa g\u00f6re, Plato Film\u2019in g\u00fcncel borcu 1 milyon 337 bin 349 lira seviyesinde.\r\n \r\nPlato Film, ticaret mahkemesinin karar\u0131na kar\u015f\u0131 istinaf ba\u015fvurusunda bulundu. Konuya ili\u015fkin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015firket avukat\u0131 Burcu \u00c7\u0131nar, m\u00fcvekkili ad\u0131na herhangi bir a\u00e7\u0131klamada bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.