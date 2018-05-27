Sinan Oğan, 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı

MHP'den ihra\u00e7 edilen eski I\u011fd\u0131r Milletvekili Sinan O\u011fan, 24 Haziran se\u00e7imlerine g\u00fcnler kala Twitter hesab\u0131ndan Kandil'e operasyon gelece\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imleri yakla\u015f\u0131rken, MHP'den ihra\u00e7 edilen eski I\u011fd\u0131r Milletvekili Sinan O\u011fan, Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden ses getirecek bir iddiada bulundu.\r\n\r\n\r\n,Sinan O\u011fan, Twitter hesab\u0131ndan 'Kandil'e operasyon geliyor' bilgisini payla\u015ft\u0131.\r\n