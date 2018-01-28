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Sınav kaygısı için doktora gitti, bu hâle geldi!
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Antalya'da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel bir etüt merkezinde idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi.
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