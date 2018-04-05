Sinem Kobal'a kötü haber

Son d\u00f6nemdeki her dizi projesinde h\u00fcsrana u\u011frayan Sinem Kobal'a \u015fok!,Kobal, \u00fcnl\u00fc oyuncu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile 2016'da nikah masas\u0131na oturduktan sonra ka\u015fesini y\u00fckseltince i\u015fleri b\u0131\u00e7ak gibi kesilmi\u015fti. Kendisine gelen reklam ve sinema filmi tekliflerindeki azalmaya ra\u011fmen talep etti\u011fi \u00fccreti d\u00fc\u015f\u00fcrmeyen oyuncu, ka\u015f yapay\u0131m derken g\u00f6z \u00e7\u0131kard\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda ilk iki filmde oldu\u011fu gibi 'Romantik Komedi 3'\u00fcn kadrosunda da yer alaca\u011f\u0131n\u0131 duyuran Kobal, talep etti\u011fi astronomik \u00fccrette \u0131srar edince olanlar oldu. Yap\u0131m \u015firketinden 1 milyon lira talep etti\u011fi \u00f6\u011frenilen 30 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun son yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta yeniden g\u00fcncellenen senaryodan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konu\u015fulan oyuncunun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 durum ise "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak" deyimini ak\u0131llara getirdi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l bir tasar\u0131mc\u0131y\u0131 canland\u0131raca\u011f\u0131 film i\u00e7in BKM ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Kobal, o d\u00f6nem talep etti\u011fi astronomik \u00fccret nedeniyle de yine h\u00fcsrana u\u011fram\u0131\u015ft\u0131. Son d\u00f6nemde ekranlara gelen her dizisi erken final yapan \u00fcnl\u00fc oyuncunun film tekliflerini de \u00fccret y\u00fcz\u00fcnden ka\u00e7\u0131rmas\u0131 "Sinem y\u00fcksek u\u00e7uyor, i\u015fsiz geziyor" dedirtti..\r\n\r\n,Dizisi nedeniyle filmde oynamayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131n ard\u0131ndan Sinem Kobal da ekipten \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Sedef Avc\u0131 ile Burcu Kara ise kadroda\u2026\r\n\r\nTakvim