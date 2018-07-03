Sinemada komediye yoğun ilgi

Box Office T\u00fcrkiye'den derlenen bilgilere g\u00f6re, y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda en \u00e7ok izlenen film, Cem Y\u0131lmaz'\u0131n senaryosunu yazd\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015frol\u00fcnde yer ald\u0131\u011f\u0131 Arif v 216 oldu. Film, vizyonda kald\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre i\u00e7inde 4 milyon 967 bin 153 ki\u015fi taraf\u0131ndan seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ay\u0131nda bulu\u015fan komedi ve bilim kurgu t\u00fcr\u00fcndeki film, 18 May\u0131s'taki ikinci vizyon tarihinin ard\u0131ndan toplam 62 milyon 976 bin 533 lira has\u0131lat elde etti.,Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in ba\u015frollerini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 komedi filmi Ailecek \u015ea\u015fk\u0131n\u0131z, y\u0131l\u0131n en \u00e7ok seyredilen ikinci filmi oldu. Y\u00f6netmenli\u011fini Sel\u00e7uk Aydemir'in \u00fcstlendi\u011fi yap\u0131m\u0131, 4 milyon 32 bin ki\u015fi izlerken filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 670 bin 123 lira oldu.\r\n,\u0130lk kez Ocak ay\u0131nda seyirciyle bulu\u015fan Deliha 2, 2 milyon 98 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan izlendi. Deliha ve G\u00f6r\u00fcmce filmlerinin senaryosuna imza atan ve ba\u015frol\u00fcn\u00fc \u00fcstlenen Gupse \u00d6zay'\u0131n bu kez y\u00f6netmen koltu\u011funa da oturdu\u011fu film, kariyer yolunda ilerlemeye \u00e7al\u0131\u015fan Zeliha'n\u0131n hikayesini anlat\u0131yor. Komediseverlerin yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi filmden elde edilen has\u0131lat 24 milyon 532 bin 321 lira oldu.\r\n,G\u00fclse Birsel'in yazd\u0131\u011f\u0131 Aile Aras\u0131nda adl\u0131 komedi filmi, listenin 5'inci s\u0131ras\u0131nda yer ald\u0131. \u0130lk g\u00f6sterimini 1 Aral\u0131k 2017'de yapan film, bir milyon 890 bini y\u0131l\u0131n ilk 6 ay\u0131nda olmak \u00fczere, \u00f6nceki y\u0131l\u0131n verileriyle birlikte 5 milyon 274 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan izlendi. Filmden elde edilen has\u0131lat ise 64 milyon 440 bin lira oldu. E\u015fi taraf\u0131ndan terk edilen Fikret'in bir k\u0131z isteme t\u00f6reni i\u00e7in baba rol\u00fcne girmesi sonucu geli\u015fen olaylar\u0131 konu edinen filmde, Engin G\u00fcnayd\u0131n, Demet Evgar, Erdal \u00d6zya\u011fc\u0131lar, Devrim Yakut, Fatih Artman, \u015eevket \u00c7oruh ve G\u00fclse Birsel rol ald\u0131.\r\n,Listenin 6'nc\u0131 s\u0131ras\u0131nda bulunan Enes Batur Hayal mi Ger\u00e7ek mi? filmi bir milyon 480 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan seyredildi. Kamil \u00c7etin'in y\u00f6netti\u011fi komedi t\u00fcr\u00fcndeki yap\u0131mdan elde edilen has\u0131lat ise 17 milyon 435 bin lira oldu.\r\n,Macera, komedi ve aksiyon sevenleri sinema salonlar\u0131na \u00e7eken Deadpool 2 filmi listenin 7'nci s\u0131ras\u0131nda yer ald\u0131. Filmi toplam bir milyon 337 bin ki\u015fi izlerken yap\u0131mdan toplam 17 milyon 332 bin liral\u0131k has\u0131lat elde edildi.\r\n,Adrian Molina ile Lee Unkrich'in y\u00f6netti\u011fi 3 boyutlu animasyon filmi Coco vizyonda oldu\u011fu 2 hafta i\u00e7inde 978 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan izlendi. 8'inci s\u0131rada yer alan filmin has\u0131lat\u0131 ise 12 milyon 400 lira oldu.\r\n,Bora Egemen'in y\u00f6netti\u011fi, K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f ile B\u00fc\u015fra Develi'nin ba\u015frollerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 Hadi Be O\u011flum filmini 956 bin ki\u015fi izledi. Hayat\u0131n\u0131, o\u011flu Efe'ye adayan bal\u0131k\u00e7\u0131 Ali'nin hikayesini ele alan dram t\u00fcr\u00fcndeki yap\u0131mdan, 11 milyon 304 bin lira has\u0131lat elde edildi.\r\n,Macera, bilim-kurgu ve aksiyon t\u00fcr\u00fcndeki Labirent: Son \u0130syan filmini 892 bin 119 ki\u015fi seyretti. Ba\u015frollerinde Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster'in yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin has\u0131lat\u0131 11 milyon 924 bin liraya ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n