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Sınıra askerî sevkıyat
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Sınıra askerî sevkıyat
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı.
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