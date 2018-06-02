Sınırda hain saldırı: 2 şehidimiz var

\u015eemdinli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Derecik beldesi Kuzey Irak Ava\u015fin-Basyan b\u00f6lgesindeki 2550 metre rak\u0131ml\u0131 Serabatin \u00dcs B\u00f6lgesinde yol yap\u0131m\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f makinelerine PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan roketli sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. \r\n,Hakk\u00e2ri'nin \u015eemdinli il\u00e7esi Kuzey Irak s\u0131n\u0131r\u0131nda yol yap\u0131m\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f makinelerine PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan roketli sald\u0131r\u0131 sonucu 2 uzman \u00e7avu\u015f \u015fehit oldu.\r\n,Sald\u0131r\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 2 uzman \u00e7avu\u015f \u015fehit oldu.