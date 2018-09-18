Sınırda TIR kuyruğunun ucu bucağı görünmüyor!

Hatay'\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esindeki Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'nda, Suriye'ye g\u00f6nderilen insani yard\u0131m malzemeleri ile ticari \u00fcr\u00fcnleri ta\u015f\u0131yan t\u0131rlar yo\u011funlu\u011fa neden oldu.\r\n,T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 illerinden gelen t\u0131rlar Reyhanl\u0131 il\u00e7esine ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'na y\u00f6nelen t\u0131rlar, yakla\u015f\u0131k 5 kilometrelik kuyruk olu\u015fturdu.\r\n\r\n,T\u0131r \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontroll\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.,\u0130\u015fte o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,.