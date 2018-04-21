Sınırda uçak düştü: Ölüler var

Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Yerel bas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, tek motorlu k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak, Skaloma b\u00f6lgesinde hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,Yunanistan'\u0131n Fokida \u015fehrinde \u00f6zel u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015fmesi sonucu 2 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n\r\n,S\u0131n\u0131rdan son dakika bir haber geldi...,Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine giden kurtarma ekipleri, u\u00e7aktaki 2 pilotun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\n