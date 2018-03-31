Sinop'ta korkutan görüntü

Sinop sahilinde sabah saatlerinde k\u0131y\u0131ya vurmu\u015f 4 \u00f6l\u00fc yunus ve \u00e7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ku\u015f bulundu. \r\n\r\n,Ak\u015fam saatlerinde k\u0131y\u0131ya vuran yunus say\u0131s\u0131 ise 32'ye ula\u015ft\u0131. Karadeniz a\u00e7\u0131klar\u0131ndan \u00f6l\u00fc yunuslar gelmeye devam ediyor.,Sinop Bah\u00e7eler sahilinde \u00f6l\u00fc yunus ve ku\u015flar\u0131 g\u00f6ren yetkililer incelemek \u00fczere yunus ve ku\u015flardan \u00f6rnek ald\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk Deniz Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Vakf\u0131'nda Veteriner Hekim Erdem Danyer yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u0130stanbul ve Ankara'da yap\u0131lacak analizler sonras\u0131 \u00f6l\u00fcm sebepleri ve nereden geldikleri kesinle\u015fecek.\r\n\r\n,Bu \u00f6l\u00fcmlerin bir\u00e7ok sebebi olabilir. K\u00fc\u00e7\u00fck yunuslar annelerini ararken yanl\u0131\u015f yere gidip k\u0131y\u0131ya vurabiliyorlar. \r\n,Bu ve bunun gibi bir\u00e7ok sebep var. Yap\u0131lacak analizler sonras\u0131 \u00f6l\u00fcm sebepleri kesinle\u015fecek" dedi.\r\n