Sinsice arkasından yaklaştı! Apartmanda dehşet

Olay d\u00fcn Muratpa\u015fa il\u00e7esi \u015eirinyal\u0131 Mahallesi 1533 Sokak \u00fczerindeki bir apartmanda saat 14.15 s\u0131ras\u0131nda meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Rus as\u0131ll\u0131 Ekterina G\u00fcrlersan (32), marketten al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131ktan sonra dairesine \u00e7\u0131kmak \u00fczere apartmana girdi.\r\n\r\n,G\u00fcrlersan\u2019\u0131n arkas\u0131ndan binaya giren \u015fah\u0131s asans\u00f6r\u00fcn kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7mak \u00fczere olan kad\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcne biber gaz\u0131 s\u0131k\u0131p, kolundaki \u00e7anta ve elindeki ka\u011f\u0131t al\u0131\u015fveri\u015f torbas\u0131n\u0131 al\u0131p ka\u00e7t\u0131. ,Kom\u015fular\u0131n haber vermesiyle olay yerine gelen Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Gasp B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, belirledikleri e\u015fkal do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fma yapmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\r\nG\u00fcrlersan\u2019a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve \u00f6zel e\u015fyalar\u0131 teslim edildi. Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde ifade i\u015flemleri tamamlanan H.G. ise adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n\u00d6te yandan H.G\u2019nin Rus Ekterina G\u00fcrlersan\u2019\u0131n kolundaki \u00e7antalar\u0131 alma an\u0131 saniye saniye apartman\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde H.G\u2019nin, Ekterina G\u00fcrlersan\u2019\u0131n arkas\u0131ndan kap\u0131 kapanmadan binaya girdi\u011fi asans\u00f6re y\u00f6nelen kad\u0131n\u0131 takip etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131mayan b\u00f6l\u00fcmde kad\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcne biber gaz\u0131 s\u0131kan H.G.\u2019nin Ekterina G\u00fcrlersan\u2019\u0131n kolundan zorla \u00e7antay\u0131 \u00e7ekip alma an\u0131 ve ka\u00e7mas\u0131 saniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.,Ara sokaklarda arama yapan ekipler durumundan \u015f\u00fcphelendikleri bir ki\u015fiyi durdurup kimlik sorgusu yapt\u0131. Genel Bilgi Taramas\u0131 (GBT) yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada H.G.'nin elindeki iki karton \u00e7antay\u0131 kontrol eden polis, \u00e7anta i\u00e7erisindeki kad\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131n Ekterina G\u00fcrlersan\u2019a ait oldu\u011funu belirledi.\r\n\r\n