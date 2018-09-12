Sır mektup bulundu; kanınızı donduracak gerçek ortaya çıktı! Ordu'da tüyler ürperten olay...

Seri katilin korkun\u00e7 mektubu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,Ordu'da, gasp iddias\u0131yla yakalan\u0131p tutuklanan ve 13 ki\u015finin \u015f\u00fcpheli \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun (44), 2014 y\u0131l\u0131nda cezaevindeyken, maddi destek i\u00e7in i\u015f insan\u0131na yazd\u0131\u011f\u0131 mektup bulundu. ,Ordu'nun Akku\u015f il\u00e7esinde, \u015fark\u00fcteri i\u015fletmecisi Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu, 2 ki\u015finin gece yar\u0131s\u0131 gasbedilmesiyle ilgili yakalan\u0131p, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u00c7ay\u0131ro\u011flu, Ordu ve Samsun'daki 13 ki\u015finin \u015f\u00fcpheli \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilince tutukland\u0131. ,Cezaevinden 19 Ocak'ta \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun, ilk cinayeti 10 \u015eubat'ta i\u015fledi\u011fi iddia edildi. H\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131ndan sab\u0131kas\u0131 bulunan \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan orta\u011f\u0131 Mustafa T. ile dini nikahla birlikte oldu\u011fu S.\u00d6. de tutukland\u0131. Tutuklu say\u0131s\u0131 3'e \u00e7\u0131karken, \u00c7ay\u0131ro\u011flu'na yard\u0131m eden ba\u015fka ki\u015filer olup, olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n da ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \u00dcnye Kapal\u0131 Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu, g\u00fcvenlik nedeniyle Trabzon Bah\u00e7ecik Cezaevi'ne nakledildi. 13 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu iddia edilen \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Ordu \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'nca Akku\u015f ve \u00dcnye il\u00e7elerinde, \u015fubat ay\u0131 ile sonras\u0131nda yang\u0131n, kalp krizi, zehirlenme ve gasp sonucu 10 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle ilgili \u00f6zel ekip kuruldu. Evinden b\u00fcy\u00fckba\u015flar\u0131 \u00e7al\u0131nan ve kay\u0131p olarak aranan \u015eeker K\u00f6seo\u011flu'nun bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. AFAD ekiplerinin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aramalarda, K\u00f6seo\u011flu'nun cans\u0131z bedenine, evinin yak\u0131nlar\u0131ndaki ormanl\u0131kta ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zel ekip, \u015eeker K\u00f6seo\u011flu cinayetini \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, il\u00e7ede ge\u00e7en ay gasp meydana geldi. Polis ve jandarma, ortak \u00e7al\u0131\u015fmayla gasp \u015f\u00fcphelisi Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nu g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun evinde yap\u0131lan aramalarda ele ge\u00e7irilen tek k\u0131rma 3 av t\u00fcfe\u011fi, 2 kurus\u0131k\u0131, 4 cep telefonu, eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, \u015fapka ve 230 plastik kelep\u00e7e; polis ve jandarman\u0131n dikkatini \u00e7ekti. Soru\u015fturmay\u0131 geni\u015fleten ekip, evdeki aramalarda buldu\u011fu kad\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131 da incelemeye ald\u0131. Aramalarda el koyulan 23 b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f da yap\u0131lan te\u015fhisin ard\u0131ndan sahiplerine teslim edildi. 13 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu iddia edilen \u00c7ay\u0131ro\u011flu, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\r\n\r\n,Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun evinde ve ah\u0131r\u0131nda bulunan av t\u00fcfe\u011fi ile buza\u011f\u0131n\u0131n, \u015eeker K\u00f6seo\u011flu'na ait oldu\u011fu, ailesi taraf\u0131ndan te\u015fhis edildi. Av t\u00fcfe\u011fi ve buza\u011f\u0131, \u015eekero\u011flu ailesine teslim edildi. Ekipler, ayr\u0131ca \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun evinde bulunan cep telefonu, kurus\u0131k\u0131 ve kad\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131n ise 31 Temmuz'da Akku\u015f il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kara\u00e7al k\u00f6y\u00fcnde mutfak t\u00fcp\u00fcnden s\u0131zan gazdan zehirlenen Senai- \u00dcmit T\u00fcredi \u00e7iftine ait oldu\u011funu belirledi. \u00c7iftin, bu yolla \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rken, bu kez b\u00f6lgedeki faili me\u00e7hul \u00f6l\u00fcmler ara\u015ft\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Akku\u015f Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve jandarma \u00f6zel ekibi, Mehmet Ali \u00c7ay\u0131ro\u011flu tutukland\u0131ktan sonra cinayetle ilgili ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, \u00f6nemli geli\u015fme meydana geldi. \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun, 2014 y\u0131l\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 cezaevinden Akku\u015f il\u00e7esindeki i\u015f insan\u0131na mektup yaz\u0131p, maddi destek istedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7ay\u0131ro\u011flu'nun tutuklanmas\u0131 ve \u015f\u00fcpheli \u00f6l\u00fcmlerin medyada yer almas\u0131 \u00fczerine i\u015f insan\u0131, kendisine g\u00f6nderilen mektubu soru\u015fturma kapsam\u0131nda i\u015fe yarayabilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle savc\u0131l\u0131\u011fa teslim etti. Mektup \u00fczerine harekete ge\u00e7en savc\u0131l\u0131k yetkilileri, soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten \u00f6zel ekibe haber verdi. ,Yazd\u0131klar\u0131 kan dondurdu...,Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n harekete ge\u00e7mesiyle sat\u0131r sat\u0131r okunan mektupta, 13 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili b