Sır olay! Gezmeye gelen vatandaşların gördüğü manzara karşısında kanı dondu

Ayd\u0131n\u2019\u0131n Efeler il\u00e7esinde bo\u015f bir arazide a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bir erkek cesedi bulundu.\r\n,Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ard\u0131ndan Serdar Akbaba\u2019n\u0131n cesedi itfaiyenin yard\u0131m\u0131 ile a\u011fa\u00e7tan indirilerek, otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adnan Menderes \u00dcniversitesi Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Serdar Akbaba\u2019n\u0131n intihar etmi\u015f olabilece\u011fi \u00fczerinde durulurken, kesin \u00f6l\u00fcm nedeninin yap\u0131lacak olan otopsinin ard\u0131ndan belirlenece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvar\u0131 \u00fcst k\u0131sm\u0131nda bulunan tepelik alana gezmeye gelen vatanda\u015flar a\u011fa\u00e7ta as\u0131l\u0131 halde bir cesetle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Yap\u0131lan sorgulama ve ara\u015ft\u0131rma neticesinde a\u011fa\u00e7ta as\u0131l\u0131 halde olan ki\u015finin 3 g\u00fcn \u00f6nce polise mukavemetten g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131p daha sonra sal\u0131nd\u0131\u011f\u0131, ailesinin de 2 g\u00fcn \u00f6nce polis merkezine gelip kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu\u011fu 29 ya\u015f\u0131ndaki Serdar Akbaba oldu\u011fu tespit edildi., \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis, 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve \u0130tfaiye ekipleri sevk edildi. Yap\u0131lan incelemede cesedin bir erke\u011fe ait oldu\u011fu ve elektrik kablosu ile en az 2 g\u00fcnd\u00fcr a\u011fa\u00e7ta as\u0131l\u0131 halde kald\u0131\u011f\u0131 belirlendi.