Sıra ilçelere geldi

Hafta sonu ger\u00e7ekle\u015fen temay\u00fclle birlikte de il ve b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyeleri i\u00e7in adaylar kesinle\u015fmeye ba\u015flad\u0131. \u0130smi netle\u015fen ba\u015fkan adaylar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131na bu hafta ba\u015flanmas\u0131 bekleniyor.,Damla Peker ANKARA - AK Parti\u2019de se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131 devam ediyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi se\u00e7im mesaisi kapsam\u0131nda, b\u00fcy\u00fck\u015fehir ve il belediyeleri ile ilgili raporlar\u0131 de\u011ferlendirdi. ,B\u00fcy\u00fck\u015fehir ve illerdeki \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131nda s\u0131ra il\u00e7e ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131na geldi. Bunlar\u0131n belirlenmesi i\u00e7in hummal\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi., Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan il\u00e7e ve beldelerle ilgili raporlar bu hafta i\u00e7erisinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a sunulacak. \u0130l\u00e7eler i\u00e7in yap\u0131lan temay\u00fcl sonu\u00e7lar\u0131 da ayn\u0131 \u015fekilde Erdo\u011fan\u2019a verilecek rapor i\u00e7erisinde yer alacak.,Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan raporlarda o il\u00e7ede ve beldede ya\u015fayanlar\u0131n beklentileri, adayl\u0131k i\u00e7in ismi ge\u00e7enlerin halkta buldu\u011fu kar\u015f\u0131l\u0131k, AK Partili belediyelerde projelerin ger\u00e7ekle\u015fme oranlar\u0131 gibi bilgiler yer alacak., \u0130l\u00e7e ve beldelerde belediye ba\u015fkan\u0131 belirleme s\u00fcrecinde, te\u015fkilat\u0131n \u00fczerinde anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve ayn\u0131 zamanda halkta kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olan isimlerin aday olarak g\u00f6sterilmesi bekleniyor.