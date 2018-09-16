Şirketlere kur kalkanı

H\u00fck\u00fcmet, \u015firketleri kur fark\u0131 zarar\u0131na kar\u015f\u0131, hukuken koruyan \u00f6nemli bir d\u00fczenleme yapt\u0131. ,Sermaye kayb\u0131 veya borca bat\u0131kl\u0131k hesaplan\u0131rken, kur fark\u0131 zararlar\u0131 1 Ocak 2023\u2019e kadar dikkate al\u0131nmayacak\r\n,Dolar merkezli ekonomik sald\u0131r\u0131 operasyonuna kar\u015f\u0131, T\u00fcrk Liras\u0131'n\u0131 ve reel sekt\u00f6r\u00fc korumak i\u00e7in, d\u00f6viz s\u00f6zle\u015fmelerinin TL'ye \u00e7evrilmesinden stopaj oranlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesine kadar bir\u00e7ok \u00f6nemli karar\u0131 hayata ge\u00e7iren h\u00fck\u00fcmet, \u015firketleri kur fark\u0131 zarar\u0131na kar\u015f\u0131 koruma ad\u0131na bir d\u00fczenlemeye daha imza att\u0131. ,Resmi Gazete'de d\u00fcn yay\u0131mlanan yeni d\u00fczenlemeye g\u00f6re, sermaye kayb\u0131 veya borca bat\u0131k olma durumuna ili\u015fkin yap\u0131lan hesaplamalarda, hen\u00fcz ifa edilmemi\u015f yabanc\u0131 para cinsi y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerden do\u011fan kur fark\u0131 zararlar\u0131 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate al\u0131nmayabilecek.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 rakamlara g\u00f6re, reel sekt\u00f6r\u00fcn d\u00f6viz a\u00e7\u0131k pozisyonu haziran sonu itibar\u0131yla 215.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor., O tarihten bu yana d\u00f6viz kurunda y\u00fczde 35 art\u0131\u015f ya\u015fan\u0131rken, \u015firketlerin ka\u011f\u0131t \u00fczerinde de olsa, kur fark\u0131 zarar\u0131 345.4 milyar liraya ula\u015ft\u0131., Fakat, yine Merkez Bankas\u0131 verilerine g\u00f6re reel sekt\u00f6r k\u0131sa vadede 4.1 milyar dolarl\u0131k d\u00f6viz pozisyon fazlas\u0131na sahip bulunuyor.\r\n,T\u00fcrkiye ekonomisini \u00e7\u00f6kertmek i\u00e7in yap\u0131lan operasyonun hedefinde reel sekt\u00f6r bulunuyor. ,D\u00f6viz kurundaki art\u0131\u015f\u0131n etkisiyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan kur fark\u0131 zararlar\u0131, \u015firketlerin T\u00fcrk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi gere\u011fi sermaye kayb\u0131na u\u011framas\u0131na neden olurken, bu durum k\u00fc\u00e7\u00fclmeye kadar gidiyordu.\r\n,Yap\u0131lan d\u00fczenleme ile kur fark\u0131 zararlar\u0131n\u0131n sermaye kayb\u0131 ve borca bat\u0131k durumunun tespitinde dikkate al\u0131nmayacak olmas\u0131, ekonomiye yap\u0131lan operasyonu da bertaraf edecek.