Şırnak'ta teslim olan terörist her şeyi anlattı!

TSK, yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonlar\u0131yla PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlere g\u00f6z a\u00e7t\u0131rm\u0131yor. \r\n\r\n,Kararl\u0131l\u0131kla y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlarla yerle\u015fim yerleri ter\u00f6ristlerden temizlenirken, \u00f6rg\u00fctten kopmalarda ya\u015fanan art\u0131\u015f da dikkati \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Sadece \u015e\u0131rnak'ta son 6 ayda 9'u s\u00f6zde sorumlu 131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi, teslim olan ter\u00f6ristlerin say\u0131s\u0131 211'e y\u00fckseldi. \r\n\r\n,\u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 \u0130stihbarat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn aile destekli ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda, "Viyan" kod adl\u0131 kad\u0131n ter\u00f6rist B.O. da Silopi Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 karakoluna teslim oldu.\r\n\r\n,B.O, jandarmadaki ifadesinde, 2011 y\u0131l\u0131nda yak\u0131n \u00e7evresinden etkilenerek, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Arkada\u015flar\u0131na verdi\u011fi de\u011ferin, kendisini PKK kamp\u0131nda bulmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden B.O, \u00f6rg\u00fcte kat\u0131ld\u0131ktan sonra s\u00f6ylenenler ve ger\u00e7ekler aras\u0131nda u\u00e7urum g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bu nedenle ka\u00e7man\u0131n \u00e7arelerini arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6renlerin bir \u015fekilde ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran B.O, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Benim gibi bir\u00e7ok arkada\u015f\u0131m\u0131n gelmek istedi\u011fini biliyorum. Ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fmak isteyenleri de g\u00f6rd\u00fcm ama onlara yap\u0131lanlar\u0131 da g\u00f6rd\u00fcm. ,\u00d6rg\u00fcte yeni kat\u0131lacaklara y\u00f6nelik stratejik b\u00f6lgelerde "\u015fube" kuruldu\u011funu s\u00f6yleyen B.O, 12-17 ya\u015f grubundaki gen\u00e7lerin bu "\u015fubeler"de e\u011fitilip sava\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7o\u011funun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fcte son zamanlarda kat\u0131l\u0131m\u0131n ciddi \u015fekilde azald\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken B.O, "Bir b\u00f6lgede 4 \u015fubeleri varsa bu son iki y\u0131lda bir \u015fubeye d\u00fc\u015ft\u00fc yani \u00f6rg\u00fcte kat\u0131l\u0131m\u0131n y\u00fczde 70 azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Ka\u00e7man\u0131n yolunu bulup gelenler de olacak. Duyduklar\u0131 ve g\u00f6rd\u00fcklerinin bir olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren insanlar bir \u015fekilde oradan kurtulacaklar." ifadesini kulland\u0131.,\u00d6rg\u00fct\u00fcn bask\u0131lar\u0131 nedeniyle bir\u00e7ok ki\u015finin intihar etti\u011fine \u015fahit oldu\u011funu aktaran B.O, TSK'n\u0131n s\u0131n\u0131r \u00f6tesi harekatlar\u0131n\u0131n \u00f6rg\u00fcte b\u00fcy\u00fck darbe vurdu\u011funu belirtti. \r\n\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n, etkisiz hale getirilenlerin say\u0131s\u0131n\u0131 gizledi\u011fini kaydeden B.O, "\u00d6lenleri, moraller bozulmas\u0131n diye hi\u00e7 s\u00f6ylemiyorlard\u0131, \u00f6rg\u00fct i\u00e7erisinde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck g\u00fcvensizlik g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu. \u00d6zellikle s\u0131n\u0131r \u00f6tesi harekat sonras\u0131nda T\u00fcrk kanallar\u0131n\u0131 izlemeyi yasakl\u0131yorlard\u0131. Bunun amac\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fcn moralinin bozulmamas\u0131yd\u0131." dedi.\r\n,Afrin'e y\u00f6nelik Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 ve Kandil'e y\u00f6nelik operasyonlarla \u00f6rg\u00fctte ciddi k\u0131r\u0131lmalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten B.O, "Hep 'Bu y\u0131l final y\u0131l\u0131 olacak' diyorlar, ama o final y\u0131l\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc gelmedi. 'Ba\u015faraca\u011f\u0131z, bu y\u0131l zafer y\u0131l\u0131m\u0131z olacak' diye kand\u0131rd\u0131lar. Art\u0131k bu s\u00f6ylem onlara en \u00e7ok inananlar\u0131n bile g\u00fcvenlerini k\u0131rd\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc hep oyalama taktikleri oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcler." diye konu\u015ftu.,\u00d6rg\u00fctten ka\u00e7anlar\u0131n \u00e7o\u011funlukla Irak'a gitti\u011fini ifade eden B.O, ifadesinde \u015fu bilgileri verdi:\r\n\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden ka\u00e7mak isteyenlere de \u00e7a\u011fr\u0131da bulunan B.O, "Aileleri ve kolluk g\u00fc\u00e7leriyle irtibata ge\u00e7ip teslim olsunlar. Ben teslim oldum ve gayet mutluyum. Bundan sonra d\u00fczenli bir hayat\u0131n beni bekledi\u011fini biliyorum." ifadesini kulland\u0131.,"Daha \u00f6nce ka\u00e7an insanlar onlara ayak uyduramayanlard\u0131. Ancak son zamanlarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor ki en g\u00fcvendikleri 20-25 y\u0131ll\u0131k elemanlar\u0131 bile d\u00fc\u015f\u00fcnsel olarak bitmi\u015fler, fiziksel olarak da b\u0131rakmak istiyorlar. ,Hep bizlere 'teslim olursan\u0131z aileniz mahvolur, sizin orada bir ya\u015fam\u0131n\u0131z olamaz, sizi gelip bulur \u00f6ld\u00fcr\u00fcr\u00fcz' gibi sindirme politikas\u0131 izliyorlard\u0131. Bu politikalar\u0131 etkili de oluyordu ve kimse ka\u00e7maya cesaret etmiyordu."\r\n\r\n,Sadece \u00f6rg\u00fcte yeni giren elemanlar ka\u00e7m\u0131yor eskiler de ka\u00e7\u0131yor. \u00d6rg\u00fctte 25 y\u0131l