Sırtında bitki yeşeren sıçan görenleri şaşkına çevirdi

V\u00fccudunda soya filizi b\u00fcy\u00fcyen s\u0131\u00e7an, g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc...\r\n,Hindistan'da bir \u00e7ift\u00e7i kontrol i\u00e7in tarlas\u0131na gitti\u011finde s\u0131rt\u0131nda soya filizi ye\u015fermi\u015f bir s\u0131\u00e7anla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. \u015ea\u015fk\u0131na d\u00f6nen \u00e7ifti bu ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc kay\u0131t alt\u0131na ald\u0131.\r\n,Hindistan'\u0131n Madhya Prade\u015f eyaletine ba\u011fl\u0131 Ratlam'da 7 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren bir olay ya\u015fand\u0131. Datar Singh adl\u0131 \u00e7ift\u00e7i tarlas\u0131na gitti\u011finde s\u0131rt\u0131nda soya filizi b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f canl\u0131 haldeki bir s\u0131\u00e7anla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. S\u0131\u00e7an\u0131n s\u0131rt\u0131ndaki yaradan i\u00e7eri d\u00fc\u015fen bir tohumun filizlendi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Dailymail'in haberine g\u00f6re, Datar Singh adl\u0131 \u00e7ift\u00e7i daha \u00f6nce tarlas\u0131na ekti\u011fi soya fasulyelerini kontrol etmek i\u00e7in tarlas\u0131na gitti\u011finde s\u0131rt\u0131nda soya filizi b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f canl\u0131 haldeki bir s\u0131\u00e7anla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\nSingh ve \u00e7evresindekiler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla s\u0131\u00e7an\u0131 inceleyerek videoya kaydetti.,Hayvan\u0131n olduk\u00e7a ac\u0131 \u00e7ekti\u011fi belirtilirken \u00e7ift\u00e7i Singh'in kemirgeni evine g\u00f6t\u00fcr\u00fcp soya filizini hayvan\u0131n s\u0131rt\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nSinghsoya tohumunun s\u0131\u00e7an\u0131n s\u0131rt\u0131ndaki a\u00e7\u0131k yaraya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f ve orada b\u00fcy\u00fcmeyi s\u00fcrd\u00fcrm\u00fc\u015f olabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nYak\u0131nlar\u0131ndaki Barnagar'daki bir kolejde biyoloji departman\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndaki Profes\u00f6r A. S\u0131dd\u0131ki de "Bitkinin s\u0131\u00e7an\u0131n boynuna yak\u0131n yerde b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen herhangi bir beyin hasar\u0131 olmam\u0131\u015f" dedi.\r\n\r\n,\r\n<p><strong><a href=\r\n"http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/sirtinda-bitki-yeseren-sican-gorenleri-saskina-cevirdi-21171.aspx" rel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">Haberin videosunu izlemek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/span><\/a><\/strong><\/p>