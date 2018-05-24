Şişli'de ağaca asılı ceset bulundu!

\u0130stanbul \u015ei\u015fli\u2019de sabah saatlerinde ye\u015fillik alanda a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bir ceset bulundu. ,Polis ekiplerinin olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 ilk incelemelerde ise a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bulunan erkek cesedinin \u00fczerinden kimlik \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 ve yabanc\u0131 uyruklu oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Olay, saat 07:00 s\u0131ralar\u0131nda \u015ei\u015fli Piyalepa\u015fa Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan ye\u015fillik alanda meydana geldi. ,Sabah\u0131n erken saatlerinde a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bulunan erkek cesedini g\u00f6ren vatanda\u015flar olay yerine gelerek olan biteni hayretler i\u00e7erisinde izlerken, baz\u0131 vatanda\u015flar ise a\u011faca as\u0131l\u0131 cesedi cep telefonlar\u0131na kaydetti. \r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re sabah\u0131n erken saatlerinde \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nde \u00e7al\u0131\u015fan Mustafa Sar\u0131 ye\u015fillik alana geldi\u011fi s\u0131rada a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bir erkek cesedi ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Polis, olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk incelemede a\u011faca as\u0131l\u0131 halde bulunan ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. \r\n\r\n