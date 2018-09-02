Şişli'de feci kaza! Aracın camını parçaladı...

Kaza, saat 12.45 s\u0131ralar\u0131nda \u015ei\u015fli Piyalepa\u015fa Bulvar\u0131 \u00fczerinde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, Kas\u0131mpa\u015fa\u2019dan \u00c7a\u011flayan istikametine seyir halinde olan 34 FM 4202 plakal\u0131 otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Halil \u0130brahim D\u00f6n\u00fc\u015f, hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. ,Kontrolden \u00e7\u0131kan ara\u00e7, ref\u00fcj\u00fc a\u015ft\u0131ktan sonra demir bariyerleri par\u00e7alayarak durabildi. ,Ortal\u0131\u011f\u0131n sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc kazada, bariyerlerden kopan bir par\u00e7ada ters istikamette seyreden bir otomobilin \u00f6n cam\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Kaza sonucu kullan\u0131lamaz hale gelen otomobilin i\u00e7erisindeki s\u00fcr\u00fcc\u00fc D\u00f6n\u00fc\u015f yaraland\u0131. ,Par\u00e7an\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ara\u00e7taki s\u00fcr\u00fcc\u00fc ise \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc. ,Kaza sonras\u0131 \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. \r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan yaral\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Cam\u0131 par\u00e7alanan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Muhammet Kaya ise bir s\u00fcre kazan\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. ,Kaza nedeniyle bulvar \u00fczerinde trafik bir s\u00fcreli\u011fine tek \u015feritten verildi. ,Kaza nedeniyle kar\u015f\u0131 \u015feride ge\u00e7en ve kullan\u0131lamaz hale gelen arac\u0131n hava yast\u0131klar\u0131n\u0131n da patlad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u00dczerine par\u00e7a d\u00fc\u015fen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Kaya, \u201cYukar\u0131dan a\u015fa\u011f\u0131ya iniyordum. Yava\u015f giderken kar\u015f\u0131 yola bir bakt\u0131m, bir ara\u00e7 bariyerleri a\u015ft\u0131 bizim istikamete geliyor. Ben hemen sa\u011fa ka\u00e7t\u0131m ama bariyerlerden kopan par\u00e7a benim cama vurdu. Bende fren yapmak zorunda kald\u0131m, Allah'tan arkamda araba yoktu. Yaral\u0131n\u0131n durumu iyiydi, bilinci a\u00e7\u0131kt\u0131. B\u00f6yle bir kazaya kar\u015f\u0131 durumu iyi, kontrol\u00fcn\u00fc kaybetmi\u015f. Allah korudu\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n,Polis kazayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n