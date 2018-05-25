Sivas'ta dilenci operasyonu: 11'i çocuk 27 kişi yakaladı

Sivas Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri Ramazan ay\u0131nda halk\u0131n dini duygular\u0131n\u0131 istismar eden dilencilere y\u00f6nelik d\u00fczenledi\u011fi operasyonda 11'i \u00e7ocuk 27 ki\u015fi yakalad\u0131. \r\n,Dilencilik bir su\u00e7 de\u011fil, bir kabahattir. Dilencilik kabahat oldu\u011fu i\u00e7in poliste zab\u0131tada zaman zaman dilenen insanlar\u0131 al\u0131yoruz \u00fczerlerini ar\u0131yoruz, belli kabahatler kanunu ile cezalar\u0131n\u0131 kesiyoruz ve b\u0131rak\u0131yoruz. Dilenmek su\u00e7 de\u011fil ama dilendirmek su\u00e7tur. Belediyemizin G\u0131da Bankas\u0131'na, Sosyal \u0130\u015fler M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne devletimizin Aile Sosyal Politikalar\u0131na buralara desteklerimizi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman bizler ger\u00e7ek ihtiya\u00e7 sahiplerine ula\u015faca\u011f\u0131z. \u00d6zellikle cami \u00f6nlerinde insanlar\u0131n duygular\u0131n\u0131 istismar ederek, bizlerin \u00fczerinden \u00e7ok g\u00fczel paralar kazan\u0131yorlar. Haks\u0131z bir kazan\u00e7 elde ediliyor. Bu konuya hep beraber dur demeliyiz." dedi. ,Ramazan ay\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte dilencilerin say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 \u00fczerine Sivas Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7ti., Vatanda\u015flar\u0131n duygular\u0131n\u0131 s\u00f6m\u00fcren ve T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli kentlerinden Sivas'a gelerek genellikle cami \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131nda dilenenleri yakalayan zab\u0131ta ekipleri vatanda\u015flar\u0131n duygular\u0131n\u0131n istismar edilmesine engel olunuyor. Yakalanan 11'i \u00e7ocuk 27 dilenci Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne getirilerek burada \u00fcst taramas\u0131 yap\u0131ld\u0131. Dilencilerin \u00fczerinden ise sadece 225 lira para \u00e7\u0131kt\u0131. Dilencilere para cezas\u0131 kesildi. \r\n\r\n,Sivas Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcr\u00fc Zekeriya Kayal\u0131, hep beraber dilencilere 'dur' denilmesi gerekti\u011fini vurgulayarak,"Ramazan ay\u0131 m\u00fcnasebetiyle kente gelen dilenci say\u0131s\u0131n\u0131n art\u0131\u015f oluyor.