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Ramazan
Sivas'ta özlenen kar yağışı başladı
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Kuraklığının etkili olduğu Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren özlenen kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar karın sevincini yaşadı.
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