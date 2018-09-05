Sivas Valiliği konutunda bomba alarmı

Olay saat 12.00 s\u0131ralar\u0131nda Akde\u011firmen Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi \u00fczerinde bulunan Sivas Valili\u011fi konutu \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. ,Olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7evrede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alarak \u015ferit \u00e7ekti. ,Konutun giri\u015f kap\u0131s\u0131na yak\u0131n duvar\u0131n kenar\u0131nda duran bavul g\u00f6renler bomba olabilece\u011fi \u015f\u00fcphesiyle polis ekiplerine haber verdi. ,Ekipler caddeyi yaya ve ara\u00e7 trafi\u011fine kapat\u0131rken vatanda\u015flar\u0131 b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131. ,Daha sonra bomba imha uzman\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,\u00d6zel k\u0131yafetini giyen bomba imha uzman\u0131 \u015f\u00fcpheli bavulu uzaktan kumandal\u0131 f\u00fcnye ile kontroll\u00fc bir \u015fekilde patlatt\u0131. ,Patlat\u0131lan bavul bo\u015f \u00e7\u0131kt\u0131. ,Polis ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan cadde trafi\u011fe tekrar a\u00e7\u0131ld\u0131.,Sivas Valili\u011fi \u00f6n\u00fcne b\u0131rak\u0131lan bavul pani\u011fe neden oldu. ,.,Bomba imha uzman\u0131 taraf\u0131ndan uzaktan kumandal\u0131 f\u00fcnye ile patlat\u0131lan \u015f\u00fcpheli bavul bo\u015f \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n