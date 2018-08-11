Sivasspor - Alanyaspor şifresiz canlı anlatım izle | Sivasspor Alanyaspor maçı kaç kaç (beIN Sports 1 canlı)

Sivasspor - Alanyaspor \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m linki sizlerle bulu\u015fuyor...,Sivasspor, Spor Toto S\u00fcper Lig 2018-2019 Lefter K\u00fc\u00e7\u00fckandonyadis sezonuna taraftar\u0131 \u00f6n\u00fcnde Alanyaspor'u konuk ederek ba\u015fl\u0131yor. ,Alanyaspor ise deplasmanda alaca\u011f\u0131 galibiyet ile rahat bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak istiyor.,Arda Karde\u015fler'in y\u00f6netece\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ise S\u00fcleyman \u00d6zay ve Mehmet K\u0131sal yapacak. ,Yeni 4 Eyl\u00fcl Stad\u0131'nda oynanacak kar\u015f\u0131la\u015fma 11 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 19:30'da ba\u015flayacak. beIN SPORTS 1'den canl\u0131 yay\u0131nlanacak.,\u0130\u015fte Sivasspor Alanyaspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">S\u0130VASSPOR - ALANYASPOR MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI TAK\u0130P \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>