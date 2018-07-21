Sivrisinekler neden bazı insanları ısırmaz?

Sivrisinekler neden baz\u0131 insanlar\u0131 \u0131s\u0131rmaz?\r\n,Sivrisineklerin en \u00e7ok sizi \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z sebebi bulundu!\r\n,Sivrisinekleri cezbeden \u00f6zel bir durumunuz var...\r\n,Bilim adamlar\u0131, kimilerinin sivrisineklerce "tercih edilmesinin", kimilerininse "tercih edilmemesinin" ard\u0131nda yatan nedenin, v\u00fccut kokular\u0131ndaki farkta yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131, sivrisineklere diren\u00e7li olanlar\u0131n terlerindeki \u015fekerimsi koku bile\u015fiminin daha y\u00fcksek d\u00fczeyde oldu\u011funu ke\u015ffettiler.\r\n,"Ketonlar" olarak bilinen bu bile\u015fimlerin sivrisinekleri savd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyen bilim adamlar\u0131, v\u00fccudunda bu maddenin \u00e7ok oldu\u011fu insanlar\u0131n sivrisinek \u0131s\u0131r\u0131klar\u0131na daha az maruz kald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler.\r\n,Rothamsted ara\u015ft\u0131rma kurulu\u015fundan Dr. James Logan, sivrisineklerin insanlar\u0131 belirlemelerine yard\u0131m eden, farkl\u0131 kimyasallar\u0131 ve i\u015faretleri ay\u0131rtetme yetene\u011fine sahip olduklar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Logan, bir ki\u015fide bu ketonlar\u0131n y\u00fcksek yo\u011funlukta bulunmas\u0131n\u0131n, sivrisineklerin, hedeflerindekinin insana benzemedi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmelerine yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00f6ylece bu ki\u015fileri sivrisinekler i\u00e7in daha az \u00e7ekici k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,\u0130sko\u00e7ya Aberdeen \u00dcniversitesi'nden meslekta\u015flar\u0131yla birlikte \u00e7al\u0131\u015fan Logan, sivrisineklere diren\u00e7li g\u00f6n\u00fcll\u00fc deneklerin v\u00fccut kokular\u0131yla sinekleri \u00e7eken insanlar\u0131n kokular\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131. Sivrisinekleri kovmada etkili 5 t\u00fcr keton belirleyen Logan ve arkada\u015flar\u0131, bu maddeleri normalde sivrisineklere \u00e7ekici gelen denekler \u00fczerine s\u0131kt\u0131lar ve sivrisineklerin bu ki\u015filere art\u0131k yakla\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcler.\r\n,Bilim adamlar\u0131 \u015fimdi, bu bulgunun \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda yeni bir sivrisinek kovucu geli\u015ftirmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131lar. Yery\u00fcz\u00fcnde 3 bin 500'den fazla sivrisinek t\u00fcr\u00fc bulunuyor ancak bunlardan \u00e7ok az\u0131 insan bedeninden besleniyor. Sivrisinekler nektardan beslenseler de di\u015filer, yumurta geli\u015ftirmeye yarayan protein ve enerji sa\u011flayan kandan da yararlan\u0131yor.\r\n