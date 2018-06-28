Skandal iş ilanı: Başörtülülere ayrımcılık !

Destek Yay\u0131nlar\u0131n\u0131n bir internet sitesinde yer alan personel ilan\u0131nda, \u201cT\u00fcrbanl\u0131 adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131 dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r\u201d ifadesinin yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. S\u00f6z konusu ayr\u0131mc\u0131 ifade b\u00fcy\u00fck tepki toplad\u0131. ,Destek Yay\u0131nlar\u0131n\u0131n bir internet sitesinde yer alan \u2018muhasebe personeli\u2019 ilan\u0131nda ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fclere y\u00f6nelik skandal bir ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yap\u0131ld\u0131. \u0130landa, \u201cT\u00fcrbanl\u0131 adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131 dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r\u201d denildi. \r\nOlayla ilgili Gazeteci Nedir \u015eener'den bir a\u00e7\u0131klama geldi. \u015eener, \u201cKitaplar\u0131m\u0131 basan Destek Yay\u0131nlar\u0131 ile bu sa\u00e7ma ilan hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Destek Yay\u0131nlar\u0131\u2019nda ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fclere ayr\u0131m yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fan oldu\u011fu s\u00f6ylendi. Y\u00f6netimin haberi olmadan haz\u0131rlanan bu ayr\u0131mc\u0131 ilan\u0131 haz\u0131rlayan ki\u015fi ile i\u015f akdine son verilmi\u015f. A\u00e7\u0131klama yap\u0131lacak\u201d ifadelerini kulland\u0131. Ayr\u0131mc\u0131 ilan b\u00fcy\u00fck tepki toplad\u0131.\r\n\r\n,Destek Medya Grubu\u2019ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cT\u00fcrbanl\u0131 adaylar\u0131n CV\u2019leri dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r\u201d ifadesinin yer ald\u0131\u011f\u0131 ilan\u0131 yay\u0131nlayan personelin i\u015fine son verildi\u011fi belirtilerek, \u201c\u0130stemeden de olsa rencide etti\u011fimiz t\u00fcm karde\u015flerimizden \u00f6z\u00fcr dileriz\u201d denildi. ,Destek Medya Grubu, bir internet sitesinde yer alan personel ilan\u0131nda, yer alan \u201cT\u00fcrbanl\u0131 adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131 dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r\u201d ifadesiyle ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. A\u00e7\u0131klamada, \u201cYay\u0131nevimizin muhasebe departman\u0131n\u0131n eleman ihtiyac\u0131 sebebiyle verilen ilanda maalesef y\u00f6netimimizin bilgisi olmaks\u0131z\u0131n aranan personelin erkek ve t\u00fcrbanl\u0131 olmamas\u0131 \u015feklinde bir niteleme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kurumumuz hi\u00e7bir konuda (siyasi g\u00f6r\u00fc\u015f, dinsel inan\u00e7, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi g\u00f6r\u00fc\u015f vb.) ayr\u0131mc\u0131l\u0131k kabul etmeyen bir anlay\u0131\u015fa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur. Ancak ilan\u0131 veren b\u00f6l\u00fcmdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hi\u00e7 istenmeyen bu vahim durum bir ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f bulunmaktad\u0131r. Kurumumuz kesinlikle ayr\u0131mc\u0131 bir politika g\u00fctmedi\u011fi gibi ayn\u0131 zamanda b\u00fcnyesinde halihaz\u0131rda t\u00fcrbanl\u0131 ve erkek personel \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmaktad\u0131r. B\u00f6ylesine zihin buland\u0131r\u0131c\u0131 bir alg\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131na sebep veren bahse konu personelimizin i\u015fine derhal son verilmi\u015f olup bundan sonras\u0131nda i\u015f ilanlar\u0131m\u0131z\u0131n yay\u0131nlanmas\u0131na y\u00f6netimimizin onay\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda k\u0131s\u0131tlama getirilmi\u015ftir. Kurumsal ciddiyete yak\u0131\u015fmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyece\u011fini t\u00fcm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide etti\u011fimiz t\u00fcm karde\u015flerimizden \u00f6z\u00fcr dileriz\u201d denildi.