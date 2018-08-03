Skandal ortaya çıktı! Trump'ın başı belada...

T\u00fcrkiye'yi yapt\u0131r\u0131m uygulayaca\u011f\u0131 haberleri ile tehdit ediyordu!,Bunu da yapt\u0131!,Trump Birle\u015fmi\u015f Milletleri kand\u0131rd\u0131, ba\u015f\u0131 belada!,Foreign Policy'de yer alan habere g\u00f6re ABD y\u00f6netimi, may\u0131s ay\u0131nda Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) \u0130nsan Haklar\u0131 Y\u00fcksek Komiserli\u011finin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkenin yoksulluk oran\u0131n\u0131 g\u00f6steren rapora itiraz ederek, \u00fclkenin yoksulluk seviyesi konusunda yanl\u0131\u015f ya da eksik bilgiler payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Habere g\u00f6re, Foreign Policy ve kar amac\u0131 g\u00fctmeyen kriz sitesi Coda Story, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u00f6z konusu BM raporuna kar\u015f\u0131l\u0131k yay\u0131mlanan a\u00e7\u0131klamaya ait belge ve maillere ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Belgelerde, Trump y\u00f6netiminin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131t a\u00e7\u0131klama konusunda ba\u015fvurulan ekonomistler, y\u00f6netimin sundu\u011fu rakamlar\u0131n do\u011fru olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sorgulad\u0131 ancak bu ki\u015filerin yorumlar\u0131 yay\u0131mlanan raporda ya silindi ya da yumu\u015fat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sonu\u00e7ta, BM raporuna kar\u015f\u0131l\u0131k olarak yay\u0131mlanan a\u00e7\u0131klamada halk\u0131 yanl\u0131\u015f y\u00f6nlendiren veriler kullan\u0131ld\u0131 ve ABD ekonomisinin iyimser bir resmi \u00e7izildi.\r\n\r\n,Beyaz Saray Ekonomi Dan\u0131\u015fmanlar\u0131 Konseyinden bir yetkili, s\u00f6z konusu a\u00e7\u0131klamada yer alan "ABD ekonomik b\u00fcy\u00fcme ve refah konusunda yeni bir d\u00f6neme giriyor." ifadesi i\u00e7in, bu d\u00f6nemin Obama d\u00f6neminde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 1-2 y\u0131l i\u00e7inde sona erece\u011fini bu nedenle bu k\u0131sm\u0131n a\u00e7\u0131klamada yer almamas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. Ancak yetkilinin bu tavsiyesi g\u00f6z ard\u0131 edildi ve ifade a\u00e7\u0131klamada kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca, maa\u015flar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131na dair bir ifadeye kar\u015f\u0131l\u0131k olarak ba\u015fka bir yetkilinin "Y\u00f6neticiler harici maa\u015flar artmad\u0131." diye yazd\u0131\u011f\u0131 k\u0131s\u0131m da a\u00e7\u0131klamada yer almad\u0131.\r\n\r\n,Raporda, sosyal harcamalardaki vergi kesintilerinin \u00fclkedeki e\u015fitsizli\u011fi art\u0131rd\u0131\u011f\u0131na i\u015faret edilerek, Trump y\u00f6netiminin ekonomik politikalar\u0131 sert bir \u015fekilde ele\u015ftirilmi\u015fti. BM raporu, ABD N\u00fcfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmas\u0131na ra\u011fmen, ABD y\u00f6netiminin sert ele\u015ftirilerine maruz kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,BM \u0130nsan Haklar\u0131 Y\u00fcksek Komiserli\u011fi, may\u0131s ay\u0131nda yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 raporda, 40 milyon Amerikal\u0131n\u0131n yoksul oldu\u011funu ve 5 milyondan fazla insan\u0131n "\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc D\u00fcnya \u00dclkesi \u015fartlar\u0131nda" ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\n