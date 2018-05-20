Skandal sözleri sonrası gözaltına alınmıştı... O isim de HDP'den aday adayı oldu

Skandal s\u00f6zleri sonras\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131,O isim de HDP'den aday oldu,Ge\u00e7en hafta att\u0131\u011f\u0131 tehdit tweeti nedeniyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan oyuncu , HDP'den milletvekili aday\u0131 oluyor. HDP'nin adayl\u0131k teklif etti\u011fi Atay, teklifi do\u011frularken, kabul edip etmedi\u011fini a\u00e7\u0131klamad\u0131.\r\n\r\n,Oyuncu Bar\u0131\u015f Atay, ge\u00e7en hafta "Hepiniz a\u011flayarak \u00f6z\u00fcr dileyeceksiniz. O g\u00fcn geldi\u011finde affedeni, ac\u0131yan\u0131, yarg\u0131lamaktan vazge\u00e7eni de unutmayaca\u011f\u0131z!" \u015feklinde tweet atm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Bunun \u00fczerine H\u00fcrriyet yazar\u0131 Ahmet Hakan, "Bu adama haddini bildirin" diye yaz\u0131 yazm\u0131\u015f ve Atay bu yaz\u0131dan sonra g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,HDP'de aday listesi \u00fczerindeki mesai devam ederken, kulislerde s\u00fcrpriz bir ismin daha adayl\u0131\u011f\u0131 konu\u015fulmaya ba\u015fland\u0131.\r\n, Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, kamuoyu taraf\u0131ndan muhalif kimli\u011fi ile tan\u0131nan tiyatrocu Bar\u0131\u015f Atay da HDP\u2019den aday oldu. Atay, kendisine bu y\u00f6nl\u00fc bir teklifin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 teyit etti. Atay, adayl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin ise hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n