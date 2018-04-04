Skandallara imza atan Füsun Demirel isyan etti

Skandallara imza atan F\u00fcsun Demirel isyan etti\r\n,.,2016 y\u0131l\u0131nda verdi\u011fi r\u00f6portajda "Da\u011fa \u00e7\u0131kmak istiyordum", "Gerillay\u0131 canland\u0131rmak isterim" gibi skandal s\u00f6zler sarf eden F\u00fcsun Demirel sosyal medyadan payla\u015f\u0131m yapt\u0131. ,Demirel, i\u015fsiz ge\u00e7irdi\u011fi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc y\u0131l\u0131 oldu\u011funu belirterek, ''Hi\u00e7 mi y\u00fcrekli bir yap\u0131mc\u0131 y\u00f6netmen kalmad\u0131'' diye sordu.,Sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapan F\u00fcsun Demirel, ''\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc y\u0131l\u0131m ve sadece i\u015fimi istiyorum\u2026 \u00c7al\u0131\u015fmak\u2026 Herkes gibi\u2026 Hi\u00e7 mi y\u00fcrekli bir yap\u0131mc\u0131 y\u00f6netmen kalmad\u0131. ,Neyim ben? Hizmetten ba\u015fka, insanl\u0131ktan sevgiden ba\u015fkan ne \u00f6rnekledim ki bu hayatta. Art\u0131k dayanam\u0131yorum. ,Y\u00fcre\u011fim daha fazlas\u0131na dayanm\u0131yor. Bilin istedim. Sadece bir i\u015fi bile \u00e7ok g\u00f6rd\u00fcler. Ben iyi de\u011filim\u2026'' ifadelerini payla\u015ft\u0131.,F\u00fcsun Demirel bunun ard\u0131ndan bir payla\u015f\u0131m daha yaparak, ''Gelen destek mesajlar\u0131na sonsuz te\u015fekk\u00fcrler\u2026 \r\n,\u00c7ok incitici mesajlar da geliyor\u2026 Yoruma kapatmak zorunda kald\u0131k'' diye yazd\u0131.\r\n,F\u00fcsun Demirel, ''Gerilla annesini oynamak istiyorum'' demesinin ard\u0131ndan ATV'deki 'Aile \u0130\u015fi' adl\u0131 dizinin kadrosundan \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,F\u00fcsun Demirel bu s\u00f6zlerindeki ''gerillan\u0131n'' PKK'l\u0131lar olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ''Bahsetti\u011fim ve \u00e7ok etkilendi\u011fim \u0130talya i\u00e7 sava\u015f\u0131nda fa\u015fistlere kar\u015f\u0131 m\u00fccadele vermi\u015f, \u00fclkesinin kurtulu\u015fu i\u00e7in sava\u015fm\u0131\u015f milis kad\u0131nlard\u0131r'' diyerek a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n