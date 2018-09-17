Slovenya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Slovenya Türkiye basketbol maçı canlı izle

Basketbolda heyecan Slovenya T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile devam ediyor. ,12 Dev Adam, bu \u00f6nemli kar\u015f\u0131la\u015fmada Slovenya'ya konuk oluyor. , D\u00fcn yola \u00e7\u0131kan Milliler, kar\u015f\u0131la\u015fmadan galibiyetle ayr\u0131l\u0131p D\u00fcnya Kupas\u0131 Avrupa Elemeleri 2. Turunda ilerlemek istiyor. Slovenya deplasman\u0131nda oynanacak olan ma\u00e7a dair detaylar haberimizde. ,Slovenya T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131 hangi kanalda? Slovenya T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta ve ne zaman? Slovenya T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izlenebilecek mi? Slovenya T\u00fcrkiye basketbol ma\u00e7\u0131 hangi kanalda ve Slovenya T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izleme linki haberimizde...,D\u00fcnya Kupas\u0131 Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci ma\u00e7\u0131nda T\u00fcrkiye bu kez Slovenya deplasman\u0131na konuk olacak. Bu ak\u015fam TS\u0130 21.00'de Ljubljana'da Stozice Arena'da oynanacak ma\u00e7 NTV'den canl\u0131 izlenebilecek.,Ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izlemek i\u00e7in gerekli olan linki haberimizde bulabilirsiniz...,2019 D\u00fcnya Kupas\u0131 elemeleri yakla\u015f\u0131rken, Ay Y\u0131ld\u0131zl\u0131lar haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam ediyor. Haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131 ile elemeler \u00f6ncesinde haz\u0131r hale gelmek isteyen Millilerimiz, elemelerin ilk aya\u011f\u0131ndan istedi\u011fini ald\u0131.,B Grubu'nda Letonya, Ukrayna ve \u0130sve\u00e7 ile m\u00fccadele eden 12 Dev Adam, grubu lider tamamlad\u0131 ve 2. Tur'a y\u00fckseldi. Ay Y\u0131ld\u0131zl\u0131lar bu turda I Grubu'nda yer alacak ve \u0130spanya, Letonya, Karada\u011f, Ukrayna ve Slovenya ile m\u00fccadele edecek.,Grupta ilk ma\u00e7\u0131n\u0131 Karada\u011f ile Ankara'da oynayan Millilerimiz kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 79-69 kazanmay\u0131 ba\u015fard\u0131 ve gruba iyi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131.,Slovenya ise gruptaki ilk ma\u00e7\u0131nda Letonya'ya 85-74 yenildi.,A Milli Tak\u0131m, grupta 29 Kas\u0131m'da sahas\u0131nda \u0130spanya, 2 Aral\u0131k'ta deplasmanda Karada\u011f, 22 \u015eubat'ta evinde Slovenya ve 25 \u015eubat'ta d\u0131\u015f sahada \u0130spanya ile kar\u015f\u0131la\u015facak.,T\u00fcrkiye, grubunda ilk \u00fc\u00e7e girmesi halinde \u00c7in'de 31 A\u011fustos-15 Eyl\u00fcl tarihlerinde d\u00fczenlenecek 2019 D\u00fcnya Kupas\u0131'na kat\u0131lmaya hak kazanacak.,Slovenya T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131n\u0131 canl\u0131 izlemek i\u00e7in link sizlerle...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=JZ8QhI0pz1A" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">SLOVENYA T\u00dcRK\u0130YE BASKETOL MA\u00c7INI CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>