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Euro 2016
Snapchat'teki özellik WhatsApp'a geliyor
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Bir süredir bünyesinde bulunan platformlara (Instagram, Facebook) Snapchat'teki benzer özelliği entegre eden Facebook bu sefer WhatsApp'a aynı özelliği getirmeye hazırlanıyor.
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