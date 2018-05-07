Soğuk çay zayıflatıyormuş!

\u0130svi\u00e7re'de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re bu i\u00e7ece\u011fin zay\u0131flatt\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,\u0130svi\u00e7re, Fribourg Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc Dairesi, daha fazla kilo kayb\u0131 i\u00e7in so\u011fuk \u00e7ay\u0131n s\u0131cak \u00e7aydan daha etkili oldu\u011funu buldu.,Zafer Atamer'in haberine g\u00f6re; Fribourg \u00dcniversitesi Entegratif Kardiyovask\u00fcler ve Metabolik Fizyoloji Laboratuvar\u0131 s\u0131cak ve so\u011fuk \u00e7ay\u0131n insan v\u00fccudu \u00fczerindeki etkilerine y\u00f6nelik bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131.,\u00c7al\u0131\u015fmada bir fincan \u015fekersiz \u00e7ay i\u00e7en 23 sa\u011fl\u0131kl\u0131 gen\u00e7 ve yeti\u015fkin ki\u015fi incelendi. ,Ki\u015filerin metabolik ve dola\u015f\u0131m tepkileri kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken kafeinli so\u011fuk i\u00e7ece\u011fin 3 derece, s\u0131cak i\u00e7ece\u011fin ise 55 derece oldu\u011fu bildirildi.,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n 90 dakika boyunca kan bas\u0131nc\u0131, kalp at\u0131\u015f\u0131, kalbin pompalad\u0131\u011f\u0131 kan, oksijen t\u00fcketimi ve ya\u011f oksidasyonu \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. ,\u00c7ay i\u00e7meden yar\u0131m saat \u00f6nce ve sonra \u00f6l\u00e7\u00fclen de\u011ferler kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda so\u011fuk \u00e7ay i\u00e7erken enerji t\u00fcketiminin iki kat artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlemlendi.,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; so\u011fuk \u00e7ay i\u00e7mek v\u00fccuttaki ya\u011f\u0131n yak\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor ve kalpteki metabolik stresi azalt\u0131yor. \u0130svi\u00e7re Kalp Vakf\u0131 taraf\u0131ndan desteklenen bu \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re so\u011fuk \u00e7ay kilo kontrol\u00fc i\u00e7in olduk\u00e7a faydal\u0131.