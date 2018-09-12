ŞOK 12-18 Eylül aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? | 12-18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu

\u015eOK 12-18 Eyl\u00fcl akt\u00fcel indirimli \u00fcr\u00fcnler listesinde neler var? | 12-18 Eyl\u00fcl \u015eOK akt\u00fcel \u00fcr\u00fcnler katalo\u011fu,\u015eOK 12-18 Eyl\u00fcl akt\u00fcel katalo\u011fu ile ilgili detaylara haberimizden ula\u015fabilirsiniz., \u015eOK 12-18 Eyl\u00fcl akt\u00fcel katalo\u011fu ve indirimli \u00fcr\u00fcnler yay\u0131nland\u0131. ,Pek \u00e7ok ki\u015fi merakla bu listeleri ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,Peki bu listede hangi \u00fcr\u00fcnler var, hangi \u00fcr\u00fcn ne kadar indirime girdi?, \u0130\u015fte 12-18 Eyl\u00fcl \u015eOK akt\u00fcel katalo\u011fu ile ilgili merak ettikleriniz...,Hem ucuz hem kaliteli \u00fcr\u00fcnlerin tek adresi \u015eOK akt\u00fcel market indirim katalo\u011fu a\u00e7\u0131klan\u0131r a\u00e7\u0131klanmaz vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Muharrem ay\u0131na girdi\u011fimiz \u015fu g\u00fcnlerde \u015eOK akt\u00fcel indirimli \u00fcr\u00fcnleri sorgulanmaya ba\u015fland\u0131. ,Bir \u00f6nceki katalogda listesinin neredeyse tamam\u0131n\u0131 okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 sebebiyle okul malzemelerine ay\u0131ran \u015eOK Market yeni katalo\u011funun ilk sayfas\u0131nda da okul \u00fcr\u00fcnlerinin bir k\u0131sm\u0131na yer ay\u0131rmaya devam etmi\u015f. ,\u0130\u015fte, bu hafta \u015eOK markete gelecek indirimli \u00fcr\u00fcnler\u2026 \u015eOK indirim listesini incelemeye devam etti\u011fimizde Defter \u00e7e\u015fitleri 0,95 TL den ba\u015flayan fiyatlarla yer al\u0131rken, lisanl\u0131 okul \u00e7antalar\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. ,Lisansl\u0131 Anaokulu \u00e7antas\u0131 12,90 TL Beslenme \u00e7antas\u0131 ilkokul \u00e7antas\u0131 23,90 TL, Okul s\u0131rt \u00e7antas\u0131 22,90 TL, Kalem kutusu 4,75 TL, Ofis sandalyesi 169,90 TL, Pritt Stick yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 10,90 TL, Pritt 3 + 2 silgi 4,95 TL, Kur\u015fun kalem 6l\u0131 1,50 TL,\r\n,U\u00e7lu kalem koyu renkler 7,95 TL olarak bu indirimli \u00fcr\u00fcnler yeni katalogdaki yerini alm\u0131\u015f. \u015eOK katalo\u011funda yer alan di\u011fer sayfalarda ise Muharrem ay\u0131na girmemiz sebebiyle A\u015fure ay\u0131na i\u00e7in \u00f6zel indirimler g\u00f6r\u00fcyoruz. ,Vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yo\u011fun ilgiyle takip edilen \u015eOK akt\u00fcel 12-18 Eyl\u00fcl 2018 okul \u00f6zel akt\u00fcel \u00fcr\u00fcnler kampanya g\u00fcnlerinde hangi \u00fcr\u00fcnler indirimli olarak sat\u0131\u015fta olacak? ,Okullar a\u00e7\u0131l\u0131rken Eyl\u00fcl ay\u0131na m\u00fckemmel bir giri\u015f yapan \u015eOK akt\u00fcel okul haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ile reyonlar\u0131n\u0131 renklendirirken bu haftaki yeni katalogdaki a\u015fure malzemelerine \u00f6zel indirimlerle \u015eOK akt\u00fcel vatanda\u015flara hem kaliteli hem de hem de hesapl\u0131 \u00fcr\u00fcnler sunuyor. ,Okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na az bir s\u00fcre kala \u015eOK marketin yapt\u0131\u011f\u0131 okul ve k\u0131rtasiye malzemelerindeki b\u00fcy\u00fck indirimler hem zengin hem de hesapl\u0131 se\u00e7eneklerle velilerin cebini rahatlatacak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,\u0130\u015fte sizler i\u00e7in inceledi\u011fimiz \u015eOK Akt\u00fcel 12-18 EYL\u00dcL 2018 indirim listesi katalo\u011fu\u2026 ,Bu Hafta yine Ne pi\u015firsem diyenlere en g\u00fczel tariflerle Manav reyonunda muhte\u015fem indirimler var. Ayr\u0131ca \u015eok Akt\u00fcel devam\u0131nda \u0130kincisi %50 indirimli \u00fcr\u00fcnler reyonlarda dikkatlerinizden ka\u00e7mayacak \u00fcr\u00fcnler dolu dolu. ,Ayr\u0131ca art\u0131k bir klasik haline gelen \u015eok Market \u015fubelerinde yapaca\u011f\u0131n\u0131z 25 TL ve \u00fczeri al\u0131\u015fveri\u015flerinizde se\u00e7ili \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131nda %80\u2032 e varan indirimler yine sizleri bekleyen f\u0131rsatlar olarak yerini al\u0131yor. ,Bu haftaki yeni indirim listesinde daha \u00e7ok A\u015fure ay\u0131 i\u00e7in \u00f6zel indirimler yer al\u0131yor. \u015eOK markette bu hafta indirime girecek olan di\u011fer \u00fcr\u00fcnler \u015f\u00f6yle; ,Amigo F\u0131nd\u0131k \u0130\u00e7i 7,25 TL Amigo badem 11,45 TL Amigo dal\u0131ndan meyve mix 2,95 TL ,Amigo dal\u0131ndan Antep karas\u0131 \u00fcz\u00fcm 4,95 TL Kuru fasulye 5,75 TL Nohut 6,75 TL ,A\u015furelik bu\u011fday 2,75 TL Amigo a\u015furelik kuru kay\u0131s\u0131 5,45 TL Amigo dal\u0131ndan kuru \u00fcz\u00fcm 3,75 TL ,Amigo Kabuklu ceviz 15,75 TL Amigo ceviz i\u00e7i 13,95 TL Amigo kuru incir 8,95 TL ,.