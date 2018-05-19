Şok Fatih Terim iddiası! Bu akşam...

Milliyet Gazetesi yazar\u0131 Cemal Ersen bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131nda Fatih Terim'le ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddiay\u0131 okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131.,Fatih Terim'li Galatasaray, bu ak\u015fam G\u00f6ztepe kar\u015f\u0131s\u0131nda kazanmas\u0131 veya berabere kalmas\u0131 halinde rakiplerinin ald\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7lara bakmaks\u0131z\u0131n 21. \u015fampiyonlu\u011funu ilan edecek.\r\n\r\n,Ersen de bu ak\u015famki ma\u00e7ta \u00e7\u0131kacak olumsuz bir sonu\u00e7ta ya\u015fanabilecekleri kaleme ald\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ersen'in yaz\u0131s\u0131n\u0131n Terim b\u00f6l\u00fcm\u00fc;\r\n\r\n,'Bug\u00fcn Terim i\u00e7in \u00f6zel bir g\u00fcn... Tam 17 hafta sonra rakip yine G\u00f6ztepe, hedef yine galibiyet. ,ma\u00e7 bitti\u011finde ipi g\u00f6\u011f\u00fcsleyen Galatasaray olmazsa, Terim faturay\u0131 kendine keser, istifa eder ve do\u011fruca Bodrum\u2019a gider. \u00d6yle ya, imparatora da bu yak\u0131\u015f\u0131r!',Rakipleri pusuya yat\u0131p bir \u201c\u015fans\u201d olur mu diye beklese de, Galatasaray\u2019\u0131n buradan \u015fampiyonlu\u011fu vermesi, tarihe ge\u00e7ecek bir dram olur.'\r\n\r\n,'Futbol bu... Ge\u00e7mi\u015fte ne trajediler ya\u015fand\u0131 diyorsan\u0131z, benim de \u00f6ng\u00f6r\u00fcm \u015fu;