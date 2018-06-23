Şok görüntüler ortaya çıktı!

Youtuber Pedro Ruiz'in feci \u015fekilde \u00f6l\u00fcm\u00fcnden dakikalar \u00f6nce \u00e7ekilen kay\u0131t ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,22 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 adam, kay\u0131tta k\u0131z arkada\u015f\u0131ndan kendisine ansiklopedinin arkas\u0131ndan ate\u015f etmesini istiyor.\r\n\r\n,20 ya\u015f\u0131ndaki Monalisa Perez, kendisini ikna etmek i\u00e7in dil d\u00f6ken Ruiz'e korktu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,Ruiz, "Sen kitab\u0131 vuracaks\u0131n, bana bir \u015fey olmayacak. Hadi" c\u00fcmlesini kuruyor.\r\n,Alt\u0131n yald\u0131zl\u0131 bir silah, bir gen\u00e7 k\u0131z ve bir gen\u00e7 erkek...,Video kayd\u0131nda gen\u00e7 k\u0131z erkek arkada\u015f\u0131na "Yapamam, \u00e7ok korkuyorum" diyor.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn \u00e7ekildi\u011fi tarih, 22 Haziran.\r\n\r\n,\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda ses getiren olaydan \u00f6nce bir Twitter mesaj\u0131 payla\u015fan Perez, "Ben ve Pedro b\u00fcy\u00fck ihtimalle en tehlikeli videomuzu \u00e7ekece\u011fiz. ONUN fikri, BEN\u0130M de\u011fil" demi\u015fti.\r\n\r\n,Minnesota eyaletinin Halstad \u015fehrinde ya\u015fayan \u00e7ift, g\u00fcnl\u00fck hayatlar\u0131n\u0131 ve yapt\u0131klar\u0131 \u015fakalar\u0131 \u00fcnl\u00fc olmak i\u00e7in YouTube kanallar\u0131nda yay\u0131nl\u0131yordu.\r\n\r\n,\u00c7ift bu sefer daha tehlikeli bir video yay\u0131mlayacaklar\u0131n\u0131 duyurmu\u015flard\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6\u011fs\u00fcnde tuttu\u011fu ansiklopedinin kendisini kur\u015fundan koruyaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Ruiz'e, Perez 30 santimetreden canl\u0131 yay\u0131nda ate\u015f a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Silah\u0131n ate\u015flenmesine o s\u0131rada yay\u0131n\u0131 izleyen 30 ki\u015fi tan\u0131k oldu.\r\n\r\n,Elbette ansiklopedi Ruiz'i korumad\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7 erke\u011fin kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131lmas\u0131yla 911'i arayan kad\u0131n, erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla vurdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Monalisa Perez, olay ya\u015fand\u0131\u011f\u0131nda hamileydi ve ikinci derece cinayetten alt\u0131 ay hapis cezas\u0131 ald\u0131.