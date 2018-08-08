Şok karar! Efsane kulüp ligden çekildi...

Ligde 5 sezon yer ald\u0131ktan sonra T\u00fcrkiye Basketbol Ligi'ne d\u00f6nen k\u0131rm\u0131z\u0131-siyahl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn yar\u0131\u015fmac\u0131 tak\u0131m\u0131 \u00e7ekip altyap\u0131 organizasyonunu s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini bildirdi\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131 neticesinde 2018-2019 sezonunda m\u00fccadele edece\u011fimiz TBL'ye kat\u0131lmama ve A tak\u0131m faaliyetlerini sonland\u0131rma karar\u0131 alm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. ,\u015eok karar! Efsane kul\u00fcp ligden \u00e7ekildi... ,Bu seviyelerde m\u00fccadele etmek ciddi bir maddi kayna\u011fa ihtiya\u00e7 gerektirmektedir. \u00dclkemizin bulundu\u011fu \u015fartlar da g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda altyap\u0131dan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen d\u0131\u015far\u0131dan olu\u015fturarak m\u00fccadele eden tak\u0131mlar\u0131n s\u00fcreklili\u011finin olamayaca\u011f\u0131 kan\u0131s\u0131nday\u0131z" diye belirtildi.\r\n\r\n,Tahincio\u011flu Basketbol S\u00fcper Ligi'nden ge\u00e7en sezon bir alt lige d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra transfer d\u00f6neminde sessizli\u011fe g\u00f6m\u00fclen Muratbey U\u015fak Sportif, kul\u00fcp faaliyetlerine son verdi\u011fini duyurdu.,U\u015fak'ta bir ilki ba\u015far\u0131p kenti Tahincio\u011flu Basketbol S\u00fcper Lig'nde temsil eden U\u015fak Sportif, ligdeki 5 y\u0131ll\u0131k maceras\u0131nda 2 kez Avrupa kupalar\u0131na kat\u0131ld\u0131. ,K\u0131rm\u0131z\u0131-siyahl\u0131lar, FIBA Eurochallenge, \u015eampiyonlar Ligi ve Europe Cup'ta \u00fclkemizi temsil etti. Ge\u00e7en y\u0131l y\u00f6netimi U\u015fak Belediyesi'ne ge\u00e7en kul\u00fcp, kaynak s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ve yabanc\u0131 oyuncular\u0131n y\u00fckselen maliyetleri nedeniyle kap\u0131ya kilit vurdu. U\u015fak Sportif'in eski yabanc\u0131lar\u0131na bor\u00e7lar\u0131 da bulunuyor.\r\n\r\n.