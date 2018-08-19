Şoka girdi! Bir türlü kendine gelemedi

\u015eoku atlat\u0131r atlatmaz bunu yapt\u0131. , Polis zor durdurdu. , Kastamonu-Ankara karayolunda Kad\u0131da\u011f\u0131 mevkinde otomobiliyle takla atan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, \u015foka girmesi sonucu kullan\u0131lamaz hale gelen arac\u0131n\u0131n direksiyon ba\u015f\u0131na ge\u00e7ti ve olay yerinden gitmek istedi. , Polis ekiplerinin m\u00fcdahalesi sonucu yaral\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc, arac\u0131ndan indirilerek hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. , Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kastamonu-Ankara karayolunda Kad\u0131da\u011f\u0131 mevkinde Davut \u00c7ak\u0131r (71) idaresindeki 34 DU 7533 plakal\u0131 otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131karak \u015farampolde takla att\u0131. , Ya\u015fanan kazada \u015fok ge\u00e7iren s\u00fcr\u00fcc\u00fc Davut \u00c7ak\u0131r, bir s\u00fcre sonra kendisine geldikten sonra arac\u0131na do\u011fru y\u00f6neldi. , Kullan\u0131lamaz hale gelen arac\u0131n\u0131n direksiyon ba\u015f\u0131na ge\u00e7erek olay yerinden gitmek isteyen Davut \u00c7ak\u0131r, polis ekiplerinin m\u00fcdahalesi sonucu arac\u0131ndan indirildi. Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan 112 acil servis ekiplerince yaral\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc Davut \u00c7ak\u0131r, Kastamonu Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.