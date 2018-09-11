Sokak ortasında çatışma! Kurşun yağmuruna tuttu

Olay, \u00f6nceki g\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde Kartal U\u011fur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Alper Bilcano\u011flu, aralar\u0131nda husumet bulundu\u011fu belirtilen \u00c7etin Akbulut'a elindeki pompal\u0131 t\u00fcfekle sokak ortas\u0131nda kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131. ,G\u00f6\u011fs\u00fcnden vurulan Akbulut bir markete s\u0131\u011f\u0131narak kurtulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131., Olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar ise sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. ,Sald\u0131rgan polis ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken Akbulut ise ambulansla Kartal E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Sald\u0131rgan Bilcano\u011flu'nun \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131\u011f\u0131, yaral\u0131 Akbulut'un ise hayati tehlikesinin olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n,G\u00fcpeg\u00fcnd\u00fcz onlarca ki\u015finin g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcndeki ya\u015fanan deh\u015fet anlar\u0131 saniye saniye kameralara yans\u0131d\u0131. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, Bilcano\u011flu elindeki pompal\u0131 t\u00fcfekle Akbulut'un \u00fczerine kur\u015fun ya\u011fd\u0131r\u0131yor. Sokaktaki vatanda\u015flar\u0131n korkuya etrafa ko\u015fturdu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. G\u00f6\u011fs\u00fcne isabet eden bir kur\u015funla yaralanan Akbulut, sokak \u00fczerindeki bir markete s\u0131\u011f\u0131n\u0131yor. Bu s\u0131rada sald\u0131rgan\u0131nda ate\u015f etmeye devam ederek Akbulut'un pe\u015finden markete girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Marketteki ve \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n panik i\u00e7inde ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.