Sokak ortasında dehşet veren görüntü! Alacaklı oldukları şahsı araca bindirerek...

Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.,Olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7evrede g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceleyerek, ka\u00e7\u0131ran ki\u015filerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131., Olay\u0131 g\u00f6ren bir ki\u015fi, "Bizler \u00e7ok ba\u011f\u0131rd\u0131k ama hi\u00e7 oralar\u0131 olmad\u0131lar. 100 milyar laf\u0131 duydum. Adam\u0131 ald\u0131ktan sonra \u00e7ektiler gittiler" diye konu\u015ftu. ,Ya\u015fanan ka\u00e7\u0131rma olay\u0131 saniye saniye bir i\u015f yerinin g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131rken, ka\u00e7\u0131rma olay\u0131na kar\u0131\u015fan ki\u015filer Avc\u0131lar Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekiplerince yakaland\u0131. ,Olaya \u015fahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. ,Daha sonra adam\u0131 bindirdikleri ara\u00e7la Silivri y\u00f6n\u00fcne do\u011fru ka\u00e7\u0131rd\u0131lar. \r\n\r\n,O anlar saniye saniye g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131rken, ka\u00e7\u0131ran ki\u015filer k\u0131sa s\u00fcrede polis ekiplerince yakaland\u0131., Olay d\u00fcn sabah saatlerinde Denizk\u00f6\u015fkler Mahallesi'nde meydana geldi. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 7 ki\u015fi alacakl\u0131 olduklar\u0131 ki\u015finin evinin \u00f6n\u00fcne ara\u00e7lar\u0131yla geldi. ,Evinden \u00e7\u0131kan ki\u015fi, ka\u00e7\u0131r\u0131lmak istendi. Uzun s\u00fcre araca binmemek i\u00e7in direnen ki\u015fiyi alacakl\u0131lar\u0131 darp ederek araca bindirdi.