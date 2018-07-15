Sokak ortasında hadım edilen o tacizciye bakın ne oldu

Kan donduran foto\u011fraflar Ankara'dan gelmi\u015fti...\r\n,Ankara Demetevler'de bir baba, k\u0131z\u0131n\u0131 taciz etti\u011fi iddia edilen adam\u0131, sokak ortas\u0131nda yakalayarak kas\u0131\u011f\u0131ndan defalarca b\u0131\u00e7aklam\u0131\u015ft\u0131. Dahas\u0131 da var...\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan herkes o adam\u0131 merak ediyordu, bak\u0131n ne oldu...\r\n,Olay, Ankara\u2019n\u0131n Yenimahalle il\u00e7esinde ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde meydana geldi.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00f6nceki g\u00fcn bir markette al\u0131\u015fveri\u015f yapan D.\u015e. isimli k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, G.E. isimli \u015fahs\u0131n defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine u\u011frad\u0131. Bunun \u00fczerine k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z durumu babas\u0131na bildirdi.\r\n,Baba M.\u015e., hemen k\u0131z\u0131n\u0131n yan\u0131na gelerek olay yerindeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceledi. M.\u015e., kameradan k\u0131z\u0131na elle tacizde bulunan \u015fahs\u0131 tespit ederek aramaya ba\u015flad\u0131. \u015eahs\u0131 bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezi \u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnce sinir krizi ge\u00e7iren baba, yan\u0131ndaki b\u0131\u00e7akla k\u0131z\u0131na tacizde bulunan G.E.\u2019yi kas\u0131klar\u0131ndan defalarca b\u0131\u00e7aklad\u0131.\r\n,G.E. kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131rken, \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine bildirdi.\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal eden sa\u011fl\u0131k ekipleri, G.E.\u2019yi tedavisi yap\u0131lmak \u00fczere polis e\u015fli\u011finde hastaneye kald\u0131rd\u0131.\r\n,Baba M.\u015e. ise emniyete giderek teslim oldu.\r\n,Polis ekipleri, olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yerde incelemelerde bulundu. K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftaki D.\u015e.\u2019ye tacizde bulunan G.E., hastanede ge\u00e7irdi\u011fi bir g\u00fcnden sonra Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131s\u0131\u2019n\u0131n talimat\u0131yla sorgusu yap\u0131lmak \u00fczere adliyeye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,.,G.E., adliyede al\u0131nan ifadesinden sonra n\u00f6bet\u00e7i mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fa eliyle tacizde bulunan \u015fah\u0131s, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n