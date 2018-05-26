Sokak ortasında oğlunu dövdü

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak \u00fczerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile o\u011flan aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. ,Tart\u0131\u015fma esnas\u0131nda babas\u0131n\u0131n tuttu\u011fu elini \u00e7ekmek isteyen gencin eli babas\u0131n\u0131n surat\u0131na gelmesi sunucu ya\u015fl\u0131 adam\u0131n burnundan kan geldi. ,Bunun \u00fczerine sinirlenen ya\u015fl\u0131 adam, vatanda\u015flar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcn\u00fcn de o\u011flunu evire \u00e7evire d\u00f6vd\u00fc. \r\n\r\n,O\u011flunun \u00f6z\u00fcr dilemesine kar\u015f\u0131n ya\u015fl\u0131 adam sinirlerine hakim olamayarak d\u00f6vmeye devam etti. ,Mahalle sakinleri m\u00fcdahale ederek, ya\u015fl\u0131 adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.