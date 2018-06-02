Sokak ortasında ölü bulundu

Polis ekipleri de \u00e7evrede inceleme yapt\u0131. Polisin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede \u00f6len ki\u015finin 63 ya\u015f\u0131ndaki Nuri A. oldu\u011fu belirlendi. Akg\u00fcl\u2019\u00fcn cesedi polis ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan morga kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00e7evredeki vatanda\u015flar hareketsiz yatan bir \u015fah\u0131s oldu\u011funu fark ederek durumu sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde yerde hareketsiz yatan \u015fahs\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. ,Konya\u2019da sabah saatlerinde bir ki\u015fi sokak ortas\u0131nda \u00f6l\u00fc bulundu. Olay, saat 07.30 s\u0131ralar\u0131nda merkez Karatay \u0130l\u00e7esi Ak\u00e7e\u015fme Mahallesi Terminal Sokak \u00fczerinde meydana geldi.,Nuri A.'n\u0131n kesin \u00f6l\u00fcm sebebi yap\u0131lacak otopsinin ard\u0131ndan belli olacak.