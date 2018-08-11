Şoke eden ayrılık! Özel hayatı işinden etti

Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Raci \u015ea\u015fmaz\u2019\u0131n, s\u0131k s\u0131k \u00f6zel hayat\u0131 ve alkoll\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle g\u00fcndeme gelen \u00c7ak\u0131r\u2019\u0131n bu tutumundan dolay\u0131 rahats\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in b\u00f6yle bir karar ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi., \u0130\u015fsiz kalmas\u0131ndan dolay\u0131 \u015foke olan oyuncunun yerine, yap\u0131m \u015firketinin yeni bir isim aray\u0131\u015f\u0131na girdi\u011fi konu\u015fuluyor.,Deniz \u00c7ak\u0131r, \u00fc\u00e7 sezondur ba\u015frol\u00fcn\u00fc Oktay Kaynarca\u2019yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u2018E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz\u2019 dizisinin kadrosundan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,.,\u00d6zel hayat\u0131yla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen oyuncu en sonunda i\u015finden oldu.,Ancak dizide ya\u015fanan ayr\u0131l\u0131k izleyenleri \u015foke etti.,Kaynarca\u2019n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 H\u0131z\u0131r \u00c7ak\u0131rbeyli\u2019nin e\u015fi Meryem karakterine hayat veren oyuncu, eyl\u00fclde yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle ekrana gelecek projenin tan\u0131t\u0131m \u00e7ekimlerinde yer almad\u0131. ,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar olmaz dizisi k\u0131sa zamanda b\u00fcy\u00fck kitlelerin be\u011fenisini kazand\u0131.