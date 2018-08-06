Şoke eden diyalog! Pilotlardan telsizde ''taksi'' tartışması...

Bu s\u0131rada Atlas Global Havayollar\u0131'n\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131 ini\u015fini tamamlad\u0131ktan sonra h\u0131zl\u0131 taksi yolundan pisti terk etti. Bu s\u0131rada Atlas Global u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n pilotu, THY pilotunun durma \u00e7izgisini ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi.,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na ini\u015f yapan iki u\u00e7a\u011f\u0131n pilotu aras\u0131nda durma \u00e7izgisi polemi\u011fi tart\u0131\u015fmaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. , Bunun \u00fczerine iki pilot aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. O tart\u0131\u015fmalar kule konu\u015fmalar\u0131na yans\u0131rken, olayla ilgili rapor tutuldu. Yetkililer ya\u015fanan kural ihlali ve ya\u015fanan diyaloglarla ilgili olarak soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. ,-THY Pilotu: Biz terk edi\u015f \u00e7izgisini ge\u00e7ti\u011fimiz i\u00e7in taksi yaparak yol vermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Ben de biliyorum, fark\u0131nday\u0131m. Te\u015fekk\u00fcr ederim.\r\n,-Atlas Global Pilotu: H\u0131zl\u0131 taksi \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra T\u00fcrk Hava Yollar\u0131'n\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n durma gibi bir niyeti yok mu? Farkl\u0131 bir durum mu var?,-Atlas Global Pilotu: Anla\u015f\u0131ld\u0131. U\u00e7u\u015f emniyetsizli\u011fine neden oluyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim.\r\n,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda ge\u00e7ti\u011fimiz hafta meydana gelen olay \u015fu \u015fekilde geli\u015fti:\r\n\r\n,- Atlas Global Pilotu: Herhangi bir \u015fekilde de ge\u00e7mediniz, fark\u0131nda da de\u011filsiniz. L\u00fctfen bundan sonra daha dikkatli olun.\r\n-THY Pilotu: Efendim ge\u00e7ip ge\u00e7medi\u011fime ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz \u00f6nce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapal\u0131m. G\u00f6rd\u00fcm, fark\u0131nday\u0131m ne yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131n.\r\n\r\n-Atlas Global Pilotu: Hi\u00e7bir \u015feyin fark\u0131nda de\u011filsin. Ge\u00e7ti\u011finiz yeri biz g\u00f6rebiliyoruz. Yerde yanan \u0131\u015f\u0131klar da g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. \u0130yi u\u00e7u\u015flar olsun.\r\n-Kontrol\u00f6r: Frekansta polemik yapmayal\u0131m l\u00fctfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz. Taksiye devam edin efendim.\r\n-THY Pilotu: Arkada\u015f\u0131m\u0131z ikince kez kule ile b\u00f6yle konu\u015fuyor. Durumu rapor edece\u011fim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?\r\n-Kontrol\u00f6r: M\u00fctab\u0131k efendim. L\u00fctfen frekans\u0131 me\u015fgul etmeyelim.\r\n-Atlas Global Pilotu: Bu ikinci durum de\u011fil. Ben de sizi rapor edece\u011fim. Bu kanal\u0131 da me\u015fgul etmeyin, devam edin.\r\n-THY Pilotu: Atlasjet'in kaptan\u0131n\u0131n bir problemi varsa, \u00e7\u0131k\u0131\u015fta bekliyorum kendisini. Kendisiyle g\u00f6r\u00fc\u015felim.\r\n-Atlas Global Pilotu: G\u00f6r\u00fc\u015felim can\u0131m, g\u00f6r\u00fc\u015felim. \u00c7\u0131k\u0131\u015fa gel.\r\n-Ba\u015fka bir pilot: Arkada\u015flar, ay\u0131p oluyor.\r\n\r\nKaynak: DHA,\u0130\u015fte pilotlar aras\u0131nda ge\u00e7en o ilgin\u00e7 tart\u0131\u015fma:,Kule konu\u015fmalar\u0131na yans\u0131yan tart\u0131\u015fmada pilotlardan birinin "\u00c7\u0131k\u0131\u015fta bekliyorum" s\u00f6zlerine di\u011fer pilot, "G\u00f6r\u00fc\u015felim can\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015felim" diyerek cevap verdi.,-Kontrol\u00f6r: Yok efendim. Asl\u0131nda durmas\u0131 gerekiyordu. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kadar\u0131yla \u0130letelim kendisine\r\n,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 (THY)'nin u\u00e7a\u011f\u0131 05-23 pistinden Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na ini\u015fini sorunsuz bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirdi. THY u\u00e7a\u011f\u0131n pisti terk ederek park yerine gitmek \u00fczere taksi yapmaya ba\u015flad\u0131.