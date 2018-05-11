Şoke eden gelişme: Adaylıktan vazgeçti...

Tart\u0131\u015fmal\u0131 lider aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Se\u00e7imler \u00f6ncesi \u015foke eden bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...,S\u00fcrg\u00fcndeki Katalan siyaset\u00e7i Puigdemont, Katalonya'da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ba\u015f\u0131nda yap\u0131lacak ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminde aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,\u0130spanya'daki Katalonya \u00d6zerk Y\u00f6netimi'nin eski ba\u015fkan\u0131 Carles Puigdemont, 14 May\u0131s'taki se\u00e7imlerde aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Puigdemont, sosyal medyada yay\u0131nlanan videoda Katalonya \u00d6zerk Y\u00f6netimi'nin yeni ba\u015fkan\u0131n\u0131n Katalan vekil Quim Torra olmas\u0131n\u0131 \u00f6nerdi. Almanya'n\u0131n ba\u015fkenti Berlin'den kamuoyuna a\u00e7\u0131klamada bulunan Puigdemont, "Grubumuz, Katalan h\u00fck\u00fcmetinin yeni ba\u015fkan\u0131 olarak parlamento \u00fcyesi Quim Torra'y\u0131 \u00f6neriyor. B\u00f6ylece kendisi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde gerekli sorumlulu\u011fu al\u0131p derhal bir h\u00fck\u00fcmet kurulmas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilir" dedi.\r\n\r\n,Puigdemont ge\u00e7en hafta sonu Berlin'de partisinden yetkililerle bir araya gelmi\u015fti. Toplant\u0131 sonras\u0131 yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Puigdemont'un 14 May\u0131s'ta Katalan parlamentosunda yap\u0131lacak se\u00e7imlerde partinin aday\u0131 olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Ancak Puigdemont'un Madrid y\u00f6netimiyle ya\u015fanan krizi daha da t\u0131rmand\u0131rmamak i\u00e7in bu karar\u0131ndan vazge\u00e7ti\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Katalonya'da ge\u00e7en Ekim ay\u0131nda d\u00fczenlenen tart\u0131\u015fmal\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k referandumu sonras\u0131 \u0130spanya Ba\u015fbakan\u0131 Mariano Rajoy taraf\u0131ndan g\u00f6revden al\u0131nan ve mahkeme taraf\u0131ndan hakk\u0131nda Avrupa \u00e7ap\u0131nda tutuklama emri \u00e7\u0131kar\u0131lan Puigdemont, 25 Mart'ta Almanya'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Alman yarg\u0131s\u0131, \u0130spanya'n\u0131n iadesini istedi\u011fi Katalan siyaset\u00e7iyle ilgili nihai karar\u0131n\u0131 hen\u00fcz vermedi. Serbest b\u0131rak\u0131lan Puigdemont'un karar a\u00e7\u0131klanana kadar Almanya'dan ayr\u0131lmas\u0131 yasak.\r\n,\u0130spanya Anayasa Mahkemesi, \u00c7ar\u015fama g\u00fcn\u00fc ald\u0131\u011f\u0131 kararla, ba\u015fkan aday\u0131n\u0131n se\u00e7im s\u0131ras\u0131nda parlamentoda haz\u0131r bulunmas\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lmayan bir yasa \u00e7\u0131karan Katalan vekillerin bu hamlesini bo\u015fa \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. Mahkeme, Madrid y\u00f6netiminin s\u00f6z konusu yasaya yapt\u0131\u011f\u0131 itiraz\u0131 kabul etmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\u200b,Katalan parlamentosu, \u0130spanyol Anayasa Mahkemesi'nin yasaklamas\u0131na ra\u011fmen yap\u0131lan ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k referandumununun ard\u0131ndan Madrid y\u00f6netimi taraf\u0131ndan la\u011fvedilmi\u015fti. Ancak ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lar, Katalonya'da ge\u00e7en Aral\u0131k yap\u0131lan parlamento se\u00e7imlerini de kazanm\u0131\u015ft\u0131. Ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 partinin 22 May\u0131s'a kadar yeni bir h\u00fck\u00fcmet kurmas\u0131 gerekiyor. Aksi takdirde se\u00e7imler yenilecek. Daha \u00f6nceki d\u00f6rt giri\u015fim, adaylar\u0131n ya hapiste ya da yurt d\u0131\u015f\u0131nda olmalar\u0131 nedeniyle mahkeme engeline tak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n