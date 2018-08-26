Şoke eden görüntü! Bir bagajda 5 çocuk...

Bu otomobili g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n,Olay \u015eanl\u0131urfa'da ya\u015fand\u0131...,Atat\u00fcrk Bulvar\u0131'nda d\u00fcn gece ilerleyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn ismi ve plakas\u0131 \u00f6\u011frenilemeyen bir otomobilin kapa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k bagaj\u0131nda 6- 7 ya\u015flar\u0131nda 5 \u00e7ocuk otururken g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,G\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcren \u00e7ocuklar\u0131n tehlikeli yolcu\u011funu g\u00f6renler, s\u00fcr\u00fcc\u00fcye tepki g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n,Bagajda oturup ayaklar\u0131n\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya sark\u0131tan \u00e7ocuklar\u0131n bulundu\u011fu otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, tehlikeye ra\u011fmen vatanda\u015flar\u0131n uyar\u0131s\u0131na ald\u0131rmadan arac\u0131yla ilerleyip g\u00f6zden kayboldu.\r\n,.