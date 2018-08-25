Şoke eden görüntü... Oraya bırakıp kaçtılar!

Olay Manisa'da ya\u015fand\u0131.,Turgutlu il\u00e7esinde vatanda\u015flar \u015foke eden bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca adeta deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fcler...,Kurban Bayram\u0131'nda kesilen b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015flar\u0131n sakatatlar\u0131 ile derileri, kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi ya da ki\u015filerce Irlamaz \u00c7ay\u0131 yak\u0131nlar\u0131na b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,\u00c7evrede k\u00f6t\u00fc kokuya neden olan at\u0131klar\u0131n \u00e7ay yak\u0131n\u0131na b\u0131rak\u0131lmas\u0131na mahalle sakinleri tepki g\u00f6sterdi. ,Derilerin hay\u0131r kurumuna ba\u011f\u0131\u015flanmas\u0131yla hem \u00e7evre kirlili\u011fine engel olunabilece\u011fini hem de toplum i\u00e7in yararl\u0131 davran\u0131\u015fta bulunulabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte deh\u015fet veren o kareler...,.