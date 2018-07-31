Şoke eden iddia! Döve döve doğurttular...

Bismil Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131lan E.E., durumunun kritik olmas\u0131 nedeniyle ambulansla Diyarbak\u0131r Kad\u0131n Do\u011fum ve \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesi\u2019ne nakledildi. ,Do\u011fum sanc\u0131lar\u0131 gittik\u00e7e artan E.E., hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda direkt do\u011fumhaneye al\u0131narak do\u011fum s\u00fcreci ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Do\u011fumhaneye giren E.E. i\u00e7in zor zamanlar bundan sonra ba\u015flad\u0131. \u0130ddiaya g\u00f6re do\u011fum sanc\u0131s\u0131 \u00e7eken ve a\u011fr\u0131dan \u00e7\u0131\u011fl\u0131k atan E.E., saat 24.00\u2019ten sabaha kar\u015f\u0131 06.00\u2019a kadar do\u011fumhanede kald\u0131. ,Do\u011fuma giren ebe ve hem\u015firelerin E.E.\u2019yi hem do\u011fumdan \u00f6nce hem de do\u011fumdan sonra darp etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. En mutlu g\u00fcn\u00fcnde hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fayan E.E.\u2019nin babas\u0131 Sedat Cant\u00fcrk, k\u0131z\u0131na uygulanan \u015fiddete g\u00f6z yummayarak durumu Diyarbak\u0131r Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, hastane ba\u015fhekimli\u011fi ve karakola bildirdi. Cant\u00fcrk, k\u0131z\u0131yla Diyarbak\u0131r Gazi Ya\u015fargil E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne giderek k\u0131z\u0131na darp raporu ald\u0131. \r\n\r\n"BUG\u00dcN BEN\u0130M KIZIMA YAPILAN YARIN BA\u015eKA B\u0130R\u0130NE YAPILIR"\r\n\r\nK\u0131z\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddet iddiayla ilgili \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine a\u00e7\u0131klamalarda bulunan baba Sedat Cant\u00fcrk, do\u011fum sanc\u0131s\u0131 \u00e7eken k\u0131z\u0131n\u0131n iki g\u00fcn \u00f6nce gece saat 12.00 sular\u0131nda Bismil\u2019den Diyarbak\u0131r\u2019a ambulansla getirildi\u011fini s\u00f6yledi. ,Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Bismil il\u00e7esinde 28 ya\u015f\u0131ndaki hamile E.E.\u2019nin, \u00f6nceki g\u00fcn gece saatlerinde do\u011fum sanc\u0131s\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Sedat Cant\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \r\n\r\n\u201cGece ge\u00e7 saatlerde Diyarbak\u0131r Kad\u0131n Do\u011fum ve \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesine geldik. Sabaha kar\u015f\u0131 saat 05.00 sular\u0131nda, do\u011fum esnas\u0131nda, k\u0131z\u0131m do\u011fum masas\u0131ndayken gebe ve iki hem\u015fire k\u0131z\u0131ma \u015fiddette bulunup hakaret ettiler. Do\u011fum olmadan \u00f6nce ve do\u011fumdan sonra k\u0131z\u0131ma tokat at\u0131p tekme savurup a\u011fza al\u0131nmayacak kelimeler s\u00f6ylemi\u015fler. Hamile bir kad\u0131n do\u011fum yaparken sanc\u0131lar i\u00e7erisinde olur, a\u011fr\u0131s\u0131 olur, ba\u011f\u0131r\u0131r. Burada g\u00f6revli ebe, bu m\u00fcdahaleyi yapam\u0131yorsa, hastalara \u015fiddet uygulay\u0131p, ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131r\u0131p d\u00f6verek bu g\u00f6revi yap\u0131yorsa o zaman Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, bu tarz \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 burada bar\u0131nd\u0131rmamal\u0131. Bug\u00fcn benim k\u0131z\u0131ma yap\u0131lan yar\u0131n ba\u015fka birine yap\u0131l\u0131r. Sanc\u0131 s\u0131ras\u0131nda ebe kalk\u0131p buna tokat at\u0131yor, ondan sonra ba\u015fka bir hem\u015fire de kalk\u0131p tokat \u00e7ekip tekme at\u0131yor. Bunlar do\u011fumdan \u00f6nce ve do\u011fumdan sonra oluyor. Ebe ve hem\u015fireler, bu maa\u015f\u0131 al\u0131yorsa, bu g\u00f6revi yap\u0131yorlarsa mutlaka d\u00fczg\u00fcn bir \u015fekilde yaps\u0131nlar. Konuyu \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne bildirdim dilek\u00e7eyle, hastane ba\u015fhekimli\u011fine bildirdim ayr\u0131ca karakola gidip \u015fikayette bulundum. \u0130sterim ki yetkililer, bunu yapanlar\u0131 bulsunlar. \u0130\u015ften at\u0131lmalar\u0131n\u0131 istemiyorum ama ikaz etsinler. Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, daha sakin, daha g\u00fczel, \u0131l\u0131ml\u0131 bir \u015fekilde g\u00f6rev yapmalar\u0131 gerekir, \u015fiddet uygulamamalar\u0131 laz\u0131m.\u201d \r\n\r\nKonuyla ilgili bilgi veren Diyarbak\u0131r \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri, konunun ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.