Şoke eden iddia! Ünlü şarkıcı iflas mı etti?

Magazin g\u00fcndemine \u015foke eden bir iddia d\u00fc\u015ft\u00fc.,15 Haziran'da Deniz Seki konseriyle kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7an ve bug\u00fcne kadar pek \u00e7ok sanat\u00e7\u0131y\u0131 sahnesine konuk eden Emre Altu\u011f'un orta\u011f\u0131 oldu\u011fu Ala\u00e7at\u0131 Gazino Sako, m\u00fczisyenlere ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na olan borcu nedeniyle kepenk kapatt\u0131.\r\n\r\n,Ala\u00e7at\u0131 Gazino Sako'da konser veren Deha Bilimlier, kendi Instagram sayfas\u0131nda konuyla ilgili sorunu dile getiren bir yaz\u0131 payla\u015ft\u0131.,Deha Bilimlier, "Verilen s\u00f6zler tutulmay\u0131p, konser \u00f6demelerini zaman\u0131nda yat\u0131rmayan, \u00c7e\u015fme Ala\u00e7at\u0131'da adeta sanat\u00e7\u0131 av\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015f Gazino Sako adl\u0131 mekan ile anla\u015fmam\u0131z sona ermi\u015ftir! ,Ben ve benim gibi olup da s\u00f6yleyemeyen bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131 dostum ad\u0131na da bu bilgilendirmeyi yap\u0131yorum! ,Bu piyasaya \u00e7ok yeni girdikleri i\u00e7in bu devran\u0131n bu \u015fekilde d\u00f6nece\u011fini zanneden bu i\u015fletmeye avukat\u0131m arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ayr\u0131ca hukuki s\u00fcre\u00e7 de ba\u015flat\u0131yoruz" diye yazd\u0131.\r\n\r\n,Bilimlier daha sonra bu payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sildi. ,.