Şoke eden karar! Ligden çekildiler

\u015eoke eden karar! Ligden \u00e7ekildiler,Manisa B\u00fcy\u00fck \u015eehir Belediye Spor Kul\u00fcb\u00fc, Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyespor Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131`n\u0131n bu sezon m\u00fccadele edece\u011fi T\u00fcrkiye Voleybol Kad\u0131nlar 1. Ligi`nde yer almayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Manisa B\u00fcy\u00fck \u015eehir Belediye Spor Kul\u00fcb\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kul\u00fcb\u00fcn ligde yer almamas\u0131n\u0131n voleybol bran\u015f\u0131na yapaca\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n durdurulmas\u0131 anlam\u0131na gelmeyece\u011fi ifade edilirken, yeni yap\u0131lanma ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir altyap\u0131 ile ileride yeniden voleybol liginde yer alaca\u011f\u0131 vurguland\u0131. A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n,"Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Spor Kul\u00fcb\u00fc olarak yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131zla \u015fehrimize voleybol sevgisini a\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmekteyiz. A\u00e7m\u0131\u015f oldu\u011fumuz spor okullar\u0131na olan ilginin de bunun bir kan\u0131t\u0131 olarak g\u00f6rmekteyiz. Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz, bran\u015f sporcular\u0131m\u0131za sa\u011flam\u0131\u015f oldu\u011fu tesisler ve fiziki imkanlarla da voleybol camias\u0131nda \u00f6rnek g\u00f6sterilen bir kul\u00fcp haline gelmi\u015f olup, alt yap\u0131m\u0131z ve profesyonel tak\u0131m\u0131zla birlikte T\u00fcrk voleyboluna yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz katk\u0131 her kesimin de takdirini kazanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n,\u015eunun da bilinmesini \u00f6nemle hat\u0131rlatmak isteriz. Manisa B\u00fcy\u00fck \u015eehir Belediye Spor Kul\u00fcb\u00fc yar\u0131\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 her bran\u015fta en do\u011frusunu yapmay\u0131 ilke edinmi\u015f, ba\u015far\u0131l\u0131 olmay\u0131 da hedeflemi\u015f. Bu vizyonla hareket eden kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz son yapm\u0131\u015f oldu\u011fu y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131nda kad\u0131n voleybol tak\u0131m\u0131z\u0131n 2018-2019 y\u0131l\u0131 T\u00fcrkiye Voleybol Kad\u0131nlar 1.Ligi\u2019nde yar\u0131\u015fmac\u0131 kimli\u011fini dondurma karar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n,Al\u0131nm\u0131\u015f olan karar kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn voleybol bran\u015f\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 ve yapaca\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n durdurulmas\u0131 olarak kesinlikle alg\u0131lanmamal\u0131d\u0131r. Bu s\u00fcre\u00e7 voleybol bran\u015f\u0131m\u0131zda yeni ve sa\u011flam bir yap\u0131lanmaya gidilece\u011finin bir projesidir. Sadece belirtilmi\u015f olan sezonda kad\u0131n voleybol tak\u0131m\u0131m\u0131z T\u00fcrkiye Voleybol Kad\u0131nlar 1.Ligi`nde yer almayacakt\u0131r. Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde Manisa\u2019n\u0131n yetenekli gen\u00e7leri ba\u015fta olmak \u00fczere, \u00e7evre illerde takip edilecek olan ba\u015far\u0131l\u0131 sporcular alt yap\u0131m\u0131za kazand\u0131r\u0131lacak, yapaca\u011f\u0131m\u0131z yeni yap\u0131lanma ile alt yap\u0131s\u0131 kuvvetlenmi\u015f olan bir tak\u0131m ile yeniden voleybol liginde yer alaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131n bilinmesini kamuoyu ile payla\u015f\u0131r\u0131z."\r\n